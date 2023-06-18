Ковер из асфальта засняли в Жанаозене

Недавно положенное асфальтовое покрытие тонкое и его можно свернуть без особого труда, что и показывают мужчины на видео.Со слов специалистов, необходимо заливать битум, а затем класть асфальт. Здесь же положили лишь сетку, поэтому нет связки.Видео снято на дороге у нефтегазодобывающего управления №1 (НГДУ-1), являющегося структурным подразделением АО «Озенмунайгаз».Lada.kz направила видеозапись в пресс-службу АО«Озенмунайгаз». Ожидаем их комментарий.