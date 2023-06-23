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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 679

Проблему срочно нужно решать: волонтеры Актау объявили сбор средств на стерилизацию бездомных животных

Клич о помощи в сборе средств для стерилизации бездомных кошек и собак бросили волонтёры инициативной группы «Пушистое счастье Актау». По словам зоозащитников, в городе ежедневно растет количество уличных животных, при этом государственная программа по стерилизации так и не заработала, хотя тендер должен был быть разыгран еще весной.

Иллюстративное фото
Волонтёры инициативной группы «Пушистое счастье Актау» обратились к неравнодушным жителям Актау с просьбой помочь собрать средства на стерилизацию бездомных кошек и собак.

По словам защитников животных, в Актау срочно необходимо проводить стерилизацию бездомных животных.

- Дворовые кошки в бесчисленном количестве вызывают неоднозначное отношение у жильцов многоквартирных домов. Сердце сжимается при виде голодных и больных животных у подъездов. Невозможно всех их забрать домой. Бездомные животные появляются снова и снова. Каждый день по несколько сообщений приходит нам, что в разных местах появляются бездомные щенки и котята, или беременные кошки. Животные рожают бесконечно, их таскают и убивают. Либо они болеют. Тяжело сейчас их пристроить. И стерилизация дворовых животных - это единственный перспективный способ ограничить их регулярное размножение и держать популяцию под контролем, - говорят волонтёры.

В настоящее время стерилизация бездомных животных проводится только силами волонтеров и добровольцев, выступающих за гуманные меры обращения с бездомными животными.

- Во время стерилизации бездомные животные, кошки и собаки изымаются с улицы. Стерилизуются в ветеринарных клиниках. Во время послеоперационного периода содержатся в условиях стационара, а затем возвращаются в среду обитания. Для реализации этого единственного гуманного процесса всегда нужны волонтеры, ветклиники и средства. Только при наличии всех трех составляющих будет реально взять под контроль проблему бездомных животных, - отметили волонтёры группы «Пушистое счастье Актау».

По словам волонтеров, государственная программа по стерилизации в нашем городе пока так и не заработала, несмотря на то, что ее обещали начать еще весной.

- Они вроде бы как выделили 65 миллионов. Ну и где они? Их не видно. И кто этим занимается вообще, неизвестно. У них же нет даже стационаров. Каждый день только отстрелы, - говорят волонтеры.

Напомним, Бердибек Маркабаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства региона, отмечал еще в апреле, что в связи с вступлением в силу Закона «Об ответственном обращении с животными» в 2023 году выделили средства на принятие мер в отношении бродячих животных.

- Общая сумма составила 65 миллионов 727 тысяч тенге. В сумму конкурса входят затраты на организацию отлова, временное содержание, идентификацию, стерилизацию и чипирование животных. В скором времени тендер будет запущен, - говорил Бердибек Маркабаев, заместитель руководителя управления.

Реквизиты для помощи: карта «Каспий Голд», Татьяна Т.: +7 708 829 0837, номер карты - 4400 4301 6730 3053.

Волонтеры отметили, что весь отчет за предоставленные жителями Актау средства будет предоставлен на странице группы «Пушистое счастье Актау» в Инстаграм.

Наличие таких бирок на ушах у животных (могут быть разного цвета) означает, что животное стерилизовано и вакцинировано.




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