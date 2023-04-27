Около 66 миллионов тенге выделили на стерилизацию бродячих животных в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
В Сети появилось видео, на котором запечатлели собак, прошедших электронное чипирование. Жители Актау предположили, что электронные опознавательные знаки для собак сделали зооволонтеры.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области подтвердили теорию горожан, но подчеркнули, что в этом году будет проводиться конкурс на проведение стерилизации и чипирования бродячих животных за счет бюджета.
- В связи с вступлением в силу Закона «Об ответственном обращении с животными» в прошлом году, в 2023 году выделили средства на принятие мер в отношении бродячих животных. Общая сумма составила 65 миллионов 727 тысяч тенге. В сумму конкурса входят затраты на организацию отлова, временное содержание, идентификацию, стерилизацию и чипирование животных. В скором времени тендер будет запущен, - пояснил Бердибек Маркабаев, заместитель руководителя управления.
Как отметил чиновник, в прошлом году на эти меры из бюджета не выделялось денежных средств.
Напомним, в феврале этого года зоозащитники Актау обратились к президенту.
Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие, в 50 километрах от Актау.
Ранее на видео попал факт отстрела псов в Мунайлинском районе. Там чиновники заявили, что бродячих животных стало слишком много, и на них жалуются жители.
В этот же день сторож запечатлел на видео издевательства над собаками на стройке BI Group.
В октябре прошлого года в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком. Мужчину, прыгнувшего на кошку, задержали, получены признательные показания.
Позже в Сети появилась информация о том, что Актауским городским судом вынесено слишком мягкое наказание в отношении Ордабаева Д. – приговором суда за жестокое обращение с животным он должен был провести 60 часов на общественных работах. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменили.
В марте 2022 года в стране приняли закон об ответственном отношении к животным, с помощью которого запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области подтвердили теорию горожан, но подчеркнули, что в этом году будет проводиться конкурс на проведение стерилизации и чипирования бродячих животных за счет бюджета.
- В связи с вступлением в силу Закона «Об ответственном обращении с животными» в прошлом году, в 2023 году выделили средства на принятие мер в отношении бродячих животных. Общая сумма составила 65 миллионов 727 тысяч тенге. В сумму конкурса входят затраты на организацию отлова, временное содержание, идентификацию, стерилизацию и чипирование животных. В скором времени тендер будет запущен, - пояснил Бердибек Маркабаев, заместитель руководителя управления.
Как отметил чиновник, в прошлом году на эти меры из бюджета не выделялось денежных средств.
Напомним, в феврале этого года зоозащитники Актау обратились к президенту.
Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие, в 50 километрах от Актау.
Ранее на видео попал факт отстрела псов в Мунайлинском районе. Там чиновники заявили, что бродячих животных стало слишком много, и на них жалуются жители.
В этот же день сторож запечатлел на видео издевательства над собаками на стройке BI Group.
В октябре прошлого года в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком. Мужчину, прыгнувшего на кошку, задержали, получены признательные показания.
Позже в Сети появилась информация о том, что Актауским городским судом вынесено слишком мягкое наказание в отношении Ордабаева Д. – приговором суда за жестокое обращение с животным он должен был провести 60 часов на общественных работах. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменили.
В марте 2022 года в стране приняли закон об ответственном отношении к животным, с помощью которого запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.
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