Зоозащитники в Актау требуют остановить отстрел собак: в акимате ссылаются на рост жалоб горожан

кадр из видеоролика
В Мунайлинском районе сложилась критическая ситуация. Число бродячих собак увеличивается, но приюты так и не построили. На видео попал факт отстрела псов. Защитники животных требуют остановить жестокость.
- Сегодня утром выезжала из дома и на моих глазах убили щенка. Я остановилась и была в шоке от увиденного, в тележке была уйма собак. Я не представляю, кто им мог помешать, откуда в людях такая жестокость, - рассказала зоозащитница Татьяна.
Слабонервным и особо впечатлительным не рекомендуется смотреть!
В Мунайлинском районном акимате в ответ на это заявили, что к ним ежедневно обращаются десятки жителей с требованием устранить собак, так как они могут быть опасны для общества.
Напомним, в марте приняли закон об ответственном отношении к животным. В нём запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, четко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.
- Сегодня утром выезжала из дома и на моих глазах убили щенка. Я остановилась и была в шоке от увиденного, в тележке была уйма собак. Я не представляю, кто им мог помешать, откуда в людях такая жестокость, - рассказала зоозащитница Татьяна.
Слабонервным и особо впечатлительным не рекомендуется смотреть!
В Мунайлинском районном акимате в ответ на это заявили, что к ним ежедневно обращаются десятки жителей с требованием устранить собак, так как они могут быть опасны для общества.
Напомним, в марте приняли закон об ответственном отношении к животным. В нём запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, четко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.