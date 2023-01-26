Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Января
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 502.06 KZT
  • 1 RUB = 6.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:57

Просмотров: 490

Зоозащитники в Актау требуют остановить отстрел собак: в акимате ссылаются на рост жалоб горожан

Зоозащитники Актау пожаловались на отстрел собак в Мунайлинском районе и потребовали чиновников прекратить жестокое обращение. В акимате говорят, бродячих псов стало слишком много.

кадр из видеоролика
В Мунайлинском районе сложилась критическая ситуация. Число бродячих собак увеличивается, но приюты так и не построили. На видео попал факт отстрела псов. Защитники животных требуют остановить жестокость.

- Сегодня утром выезжала из дома и на моих глазах убили щенка. Я остановилась и была в шоке от увиденного, в тележке была уйма собак. Я не представляю, кто им мог помешать, откуда в людях такая жестокость, - рассказала зоозащитница Татьяна.



Слабонервным и особо впечатлительным не рекомендуется смотреть!


В Мунайлинском районном акимате в ответ на это заявили, что к ним ежедневно обращаются десятки жителей с требованием устранить собак, так как они могут быть опасны для общества.

Напомним, в марте приняли закон об ответственном отношении к животным. В нём запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.

Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.

В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, четко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Альфарий
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 18:08
Я бы еще за кошек предложил взяться. Загадили все что можно во дворе

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
AQTAUman (Посетители) Сегодня, 18:01
откуда берутся сами одичавшие и бездомные собаки??? они ведь не с неба на грешную землю "падают"...это так называемые "плоды" бездумной жизнедеятельности самого двуногого существа под названием человек...сначала берут домой щенками виде "игрушек" своим детенышам, а потом как они наигрались соответственно подросший щенок пинком летит на улицу...где со временем сбиваются в стаи да ещё создавая целые армии из ещё ближайших пригородов да из частных владений и домов и вся эта неконтролируемая свора в поисках пропитания рыщут повсюду где есть корм и еда!!! Всё закономерно мы в ответе за тех кого приручили!! Вот только потом никто не хочет нести никакой ответственности за выброшенное животное!!! Пока такая низкая культура поведения у самих людей такими будут и последствия виде стай неуправляемых бродячих псов которые будут и дальше расти и плодиться в геометрической прогрессии!! Закон Дарвина ещё никто не отменял...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ak12 (Посетители) Сегодня, 17:48
Видимо эта зоозащитница Татьяна никогда не гуляет по нашим улицам и детей младшего школьного возрастата у неё нет.
 
-2
  • Vladik
  • 12-й регион
 Не поддерживаю Поддерживаю
MKC (Посетители) Сегодня, 17:28
Бездомных собак надо отстреливать!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • MKC
  • Ну Ну
  • ak12
 Argallo (Посетители) Сегодня, 17:19
Все эти зоозащитники пропадут, как только будет первая жертва от стаи собак. Животных надо чипировать и уже с хозяинов собирать штрафы за выкидывание животного на улицу.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика