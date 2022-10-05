Полиция Мангистау задержала живодёра

Пострадавший котёнок
По данным полиции, 4 октября, примерно 22.00 часов, пьяный 35-летний мужчина, находясь в 6 микрорайоне, прыгнул на голову кошки, тем самым причинив ей увечье.
- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 316 УК РК. Мужчине грозит штраф до 120 МРП (367 200 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Напомним, житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео.
- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 316 УК РК. Мужчине грозит штраф до 120 МРП (367 200 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Напомним, житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео.