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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:29

Просмотров: 2133

Полиция Мангистау задержала живодёра

Мужчину, прыгнувшего на кошку, задержали. Получены признательные показания. Расследование продолжается. Об этом сообщили в полиции региона.

Пострадавший котёнок
По данным полиции, 4 октября, примерно 22.00 часов, пьяный 35-летний мужчина, находясь в 6 микрорайоне, прыгнул на голову кошки, тем самым причинив ей увечье.

- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 316 УК РК. Мужчине грозит штраф до 120 МРП (367 200 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Напомним, житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео.




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Комментарии ( 7 )

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  • Trump Organization
 Кинст (Посетители) Сегодня, 22:55
К чести сказать, и суток не прошло, как установили и задержали. Молодцы!
Присоединяюсь к комментариям – самое суровое ему наказание + полная оплата лечения котёнка.
И в отношении его личности ничего писать не буду, не потому, что нечего, а потому что цензура....
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 20:44
А можно я тоже бухну.и пьяным прыгну ему на голове.раза 3.безмозглый дурень .35 лет а мозгов как у конорейки.на билборде его лицо и все даные пусть город знает героя.
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 20:26
35 лет! До такого возраста дожил, ни мозгов, ни чести не нажил. Нужно по масимуму посадить, может посидит, обдумает, может что хорошего надумает, решит, изменится. Иначе, сегодня кошка, завтра человек, естественно заведомо слабее. Мир всем!
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 20:16
12-й регион,
Конечно мало штафа. В конце ему на голову что то скинутьтнадо. Раз в 10 больше него. Там всеравно мозгов нет, не убудет.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:00
35-ть лет? Я думал тал щегол 17-летний, вот
бандерлог безмозглый

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:43
штраф до 120 МПР (367 200 тенге)

Да-да! Впиндюрьте этому двуногому животному штраф и повесьте все расходы по лечению бедного котёнка. Хотя, и этого наказания для этого урода будет мало.
Общественность ждёт, какое вынесут наказание живодёру. Лада, держите нас пожалуйста в курсе.
 
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 19:40
вот ****. до 35 лет дожил, и мозгов так и не нажил. пусть оплачивает лечение кота помимо наказания. котенку выздоровления, насколько это возможно.
и это существо рядом с людьми ходит. мужик, блин. позорище
 
 

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