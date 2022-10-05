Полиция Мангистау разыскивает живодёра

Пострадавший котенок
В пресс-службе полиции региона сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, - сообщили в полиции.
Зоозащитники рассказали о состоянии пострадавшего котенка.
- Сделали рентген. Весь удар пришелся на голову и скорее всего поврежден шейный отдел. Буду ждать ответа от одного из лучших ветеринаров из Караганды, чтобы он дал назначение, рекомендации для продолжения терапии. По факту трое суток для котенка будут самые критичные, либо он умрёт, либо выживет. Я все сделаю, чтобы котенок выжил, - сказала зоозащитница.
Напомним, житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео.
Зоозащитники рассказали о состоянии пострадавшего котенка.
- Сделали рентген. Весь удар пришелся на голову и скорее всего поврежден шейный отдел. Буду ждать ответа от одного из лучших ветеринаров из Караганды, чтобы он дал назначение, рекомендации для продолжения терапии. По факту трое суток для котенка будут самые критичные, либо он умрёт, либо выживет. Я все сделаю, чтобы котенок выжил, - сказала зоозащитница.
Напомним, житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео.