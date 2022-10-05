«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Октября
+20...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.68 KZT
  • €1 = 466.91 KZT
  • 1 RUB = 8.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 928

Полиция Мангистау разыскивает живодёра

Факт жестокого обращения с животным не останется без внимания полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению мужчины, который прыгнул на голову котенка. Об этом сообщили в полиции региона.

Пострадавший котенок
В пресс-службе полиции региона сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, - сообщили в полиции.

Зоозащитники рассказали о состоянии пострадавшего котенка.

Полиция Мангистау разыскивает живодёра


- Сделали рентген. Весь удар пришелся на голову и скорее всего поврежден шейный отдел. Буду ждать ответа от одного из лучших ветеринаров из Караганды, чтобы он дал назначение, рекомендации для продолжения терапии. По факту трое суток для котенка будут самые критичные, либо он умрёт, либо выживет. Я все сделаю, чтобы котенок выжил, - сказала зоозащитница.



Напомним, житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Username (Посетители) Сегодня, 15:33
У меня нет слов, некоторые люди хуже животных
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 15:26
Дай бог если он существует, этому недочеловеку попасть в отряд 731 в качестве бревна...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика