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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 2473

Житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео

В Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котенком.

Кадр видео
В Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котенка начались судороги.



Действие произошло 4 октября 2022 примерно в 22:00 в 6 микрорайоне возле 26 дома.

Зоозащитники Актау требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье «жестокое обращение с животным».

- Сейчас котенок находится в тяжелом состоянии, он получил сильный ушиб головы, у него до сих пор судороги. Сейчас мы повезем его на рентген, там уже будет видна более детальная картина, - сообщили зоозащитники.



Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.

Уголовный Кодекс РК статья 316 (Жестокое обращение с животными):

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.



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Комментарии ( 9 )

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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:07
Какой он житель??? Нелюдь он безмозглая.Чтоб ему на голову так прыгнул человек килограмм 150-200.
 
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 ММА (Посетители) Сегодня, 14:01
Фамилия и из какого выполз аула , родителей с работы его уволить и никуда больше не брать с черной меткой
Аул бы еще родной нелюдя снять с газификации и перекопать туда дорогу поперек три раза экскаватором ...
Цитата: Кари
Бедный ребёнок
Котенок бедный а прыгающая нелюдь (ребенок) подлежит кастрации по моему мнению а не штрафу
... пора инициировать изменение законов чтобы не плодились, не размножались моральные уроды

Фейсбук, твитер ... частично ютуб и тикток - "бесплатный сыр в мышеловке" и предназначены для промывания мозгов.
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 13:47
Бедный ребёнок, прям сердце защемило
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:31
Жизнь бумеранг ....придет твое время есек

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 13:22
Поганый садист! Это двуногое существо в спортивном костюме вообще в курсе, что на каждую силу, есть противодействующая сила, и тогда вальяжная походка быстро исчезнет и начнётся пускание соплей пузырями. Нормальный человек такой поступок не совершит на такое способны, только ушлёпки без мозгов!
 
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 Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 12:36
ещё сидят там на скамейке, ничего не делают, смотрят тупо
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:14
Сволочь! Бог всё видит. Инвалидная коляска уже ждёт его..., а для начала его надо найти и привлечь к уголовной ответственности!
 
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 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 12:11
как таких мр**ей Земля носит? слов нет...
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:08
Моральный урод!
 
 

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