Житель Актау прыгнул на голову котенка: жестокие кадры попали на видео

В Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котенка начались судороги.Действие произошло 4 октября 2022 примерно в 22:00 в 6 микрорайоне возле 26 дома.Зоозащитники Актау требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье «жестокое обращение с животным».- Сейчас котенок находится в тяжелом состоянии, он получил сильный ушиб головы, у него до сих пор судороги. Сейчас мы повезем его на рентген, там уже будет видна более детальная картина, - сообщили зоозащитники.Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.