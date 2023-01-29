Мертвые собаки в яме рядом с Актау: местность продезинфицировали

- Трупы животных доставили в специальный скотомогильник Мунайлинского района, где провели утилизацию и дезинфекцию современным средством «Глак». Также была продезинфицирована местность, где обнаружены трупы, - заявили чиновники.

В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.Напомним, видео с мёртвыми бродячими животными предоставили вечером 28 января местные зоозащитники.Актауский эколог назвал это противозаконным.