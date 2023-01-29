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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 492

Мертвые собаки в яме рядом с Актау: местность продезинфицировали

Специальная комиссия во главе с заместителем руководителя управления сельского хозяйства ознакомилась с обстоятельствами дела.

Фото предоставили в областном акимате
В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.

- Трупы животных доставили в специальный скотомогильник Мунайлинского района, где провели утилизацию и дезинфекцию современным средством «Глак». Также была продезинфицирована местность, где обнаружены трупы, - заявили чиновники.


Напомним, видео с мёртвыми бродячими животными предоставили вечером 28 января местные зоозащитники.

Актауский эколог назвал это противозаконным.



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