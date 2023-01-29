«Это противозаконно». Эколог высказался о яме с мертвыми собаками возле Актау

- Скоро это будут гниющие трупы, которые станут приманкой для птиц, диких животных, домашнего скота, грызунов - все это разносчики инфекций. И коронавирус не нужен, чтобы получить вспышку какой-нибудь заразы в нашей области. Правомерность отстрела также предстоит выяснить в силу принятия закона «Об ответственном обращении с животными», который вступил в силу 4 марта 2022 года, - заявил Кирилл Осин.

Эколог считает, что это противозаконно как с точки зрения организации процесса утилизации трупов животных, так и с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.Напомним, ранее сообщалось, что зоозащитники пожаловались на отстрел собак в Мунайлинском районе и потребовали чиновников прекратить жестокое обращение. В акимате же говорят, бродячих псов стало слишком много.Спустя три дня десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау.