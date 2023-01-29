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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 398

«Это противозаконно». Эколог высказался о яме с мертвыми собаками возле Актау

Видео с выброшенными в яму тушками собак прокомментировал руководитель «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Кадр видео
Эколог считает, что это противозаконно как с точки зрения организации процесса утилизации трупов животных, так и с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

- Скоро это будут гниющие трупы, которые станут приманкой для птиц, диких животных, домашнего скота, грызунов - все это разносчики инфекций. И коронавирус не нужен, чтобы получить вспышку какой-нибудь заразы в нашей области. Правомерность отстрела также предстоит выяснить в силу принятия закона «Об ответственном обращении с животными», который вступил в силу 4 марта 2022 года, - заявил Кирилл Осин.


Напомним, ранее сообщалось, что зоозащитники пожаловались на отстрел собак в Мунайлинском районе и потребовали чиновников прекратить жестокое обращение. В акимате же говорят, бродячих псов стало слишком много.

Спустя три дня десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау.




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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:47
«Это противозаконно». Эколог высказался о яме с мертвыми собаками

И это всё, на что способен этот эколог? Прокомментировал ситуацию? Тут комментаторов--хоть отбавляй! А как же бить в набат? Ему, как руководителю «Эко Мангистау», надо писать заявления в полицию, прокуратуру и привлекать живодёров по статье «Об ответственном обращении с животными» (тем более, что есть номер машины, есть лица,причастные к этому) Все прекрасно знают, что без заявления у нас не начнут чесаться.
 
 

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