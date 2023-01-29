Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау

- Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению, а идут в карман чиновникам. Ничего абсолютно не делается. Просто людям постоянно «вешают лапшу на уши», - говорит зоозащитница Татьяна Ткач.

- Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак. Что уж требовать от этих бездарей, если они даже не могут нормально утилизировать тушки животных. Бесчеловечность и жестокость зашкаливает, - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.