Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау

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Видео с мёртвыми бродячими животными предоставили вечером 28 января местные зоозащитники. Они считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе.
Людям удалось запечатлеть людей, которые занимались отстрелом собак. В прицепе у них было уже несколько убитых собак.
К тому же, как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Они назвали это «коррупционным беспределом».
Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.
Напомним, два дня назад сообщалось, что зоозащитники пожаловались на отстрел собак в Мунайлинском районе и потребовали чиновников прекратить жестокое обращение. В акимате же говорят, бродячих псов стало слишком много.
- Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению, а идут в карман чиновникам. Ничего абсолютно не делается. Просто людям постоянно «вешают лапшу на уши», - говорит зоозащитница Татьяна Ткач.
Людям удалось запечатлеть людей, которые занимались отстрелом собак. В прицепе у них было уже несколько убитых собак.
К тому же, как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Они назвали это «коррупционным беспределом».
Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.
- Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак. Что уж требовать от этих бездарей, если они даже не могут нормально утилизировать тушки животных. Бесчеловечность и жестокость зашкаливает, - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.
Напомним, два дня назад сообщалось, что зоозащитники пожаловались на отстрел собак в Мунайлинском районе и потребовали чиновников прекратить жестокое обращение. В акимате же говорят, бродячих псов стало слишком много.
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