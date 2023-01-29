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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:20

Просмотров: 1520

Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау

Десятки трупов собак скинули в яму.

Кадр видео
Видео с мёртвыми бродячими животными предоставили вечером 28 января местные зоозащитники. Они считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе.

- Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению, а идут в карман чиновникам. Ничего абсолютно не делается. Просто людям постоянно «вешают лапшу на уши», - говорит зоозащитница Татьяна Ткач.


Людям удалось запечатлеть людей, которые занимались отстрелом собак. В прицепе у них было уже несколько убитых собак.

Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау


К тому же, как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Они назвали это «коррупционным беспределом».

Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.

- Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак. Что уж требовать от этих бездарей, если они даже не могут нормально утилизировать тушки животных. Бесчеловечность и жестокость зашкаливает, - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.


Напомним, два дня назад сообщалось, что зоозащитники пожаловались на отстрел собак в Мунайлинском районе и потребовали чиновников прекратить жестокое обращение. В акимате же говорят, бродячих псов стало слишком много.




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