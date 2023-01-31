«Столица живодёров»: Зоозащитники Актау обратились к президенту

Иллюстративное фото с сайта kaztag.kz
Зоозащитники Актау обратились с жалобами к президенту Республики Казахстан. В обращении к Касым-Жомарту Токаеву общественный фонд заявляет об отсутствии помощи и поддержки со стороны исполнительных и государственных органов.
- Мы устали стучать в заколоченные наглухо двери. Нас обманывают, годами обещая содействие и сотрудничество с зоозащитниками, по факту только убивая время. Наш актауский приют фонда «Шанс-лига защиты животных», как и все приюты Казахстана, вынужден стоять с протянутой рукой, мы на грани вымирания, мы нищие. Никто из настоящей зоозащиты за годы работы не нажил капиталов, не отдыхал или лечился в элитных санаториях, не построил карьеры, не обрёл славы, - говорят зоозащитники.
Как говорится в обращении, практика безнаказанности чиновников, ответственных за регулирование численности бродячих животных даёт «плохие плоды». И именно госслужащих зоозащитники считают виновными в том, что происходит в регионе с бродячими животными.
- К исполнению закона еще даже не приступали, несмотря на скандалы, компрометирующие имидж региона. Наша работа только во благо Родины. Мы хотим видеть улицы наших городов и посёлков безопасными, а людей нетерпимыми к жестокости и насилию, - говорится в обращении.
Напомним, десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.
Ранее на видео попал факт отстрела псов в Мунайлинском районе. Там чиновники заявили, что бродячих животных стало слишком много, и на них жалуются жители.
В этот же день сторож запечатлел на видео издевательства над собаками на стройке BI Group.
В октябре прошлого года в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком. Мужчину, прыгнувшего на кошку, задержали, и получены признательные показания.
Позже в сети появилась информация о том, что Актауским городским судом вынесено слишком мягкое наказание в отношении Ордабаева Д. – приговором суда за жестокое обращение с животным он должен был провести 60 часов на общественных работах. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменили.
В марте 2022 года в стране приняли закон об ответственном отношении к животным, с помощью которого запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.
Михаил Одинцов
- Мы устали стучать в заколоченные наглухо двери. Нас обманывают, годами обещая содействие и сотрудничество с зоозащитниками, по факту только убивая время. Наш актауский приют фонда «Шанс-лига защиты животных», как и все приюты Казахстана, вынужден стоять с протянутой рукой, мы на грани вымирания, мы нищие. Никто из настоящей зоозащиты за годы работы не нажил капиталов, не отдыхал или лечился в элитных санаториях, не построил карьеры, не обрёл славы, - говорят зоозащитники.
Как говорится в обращении, практика безнаказанности чиновников, ответственных за регулирование численности бродячих животных даёт «плохие плоды». И именно госслужащих зоозащитники считают виновными в том, что происходит в регионе с бродячими животными.
- К исполнению закона еще даже не приступали, несмотря на скандалы, компрометирующие имидж региона. Наша работа только во благо Родины. Мы хотим видеть улицы наших городов и посёлков безопасными, а людей нетерпимыми к жестокости и насилию, - говорится в обращении.
Напомним, десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.
Ранее на видео попал факт отстрела псов в Мунайлинском районе. Там чиновники заявили, что бродячих животных стало слишком много, и на них жалуются жители.
В этот же день сторож запечатлел на видео издевательства над собаками на стройке BI Group.
В октябре прошлого года в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком. Мужчину, прыгнувшего на кошку, задержали, и получены признательные показания.
Позже в сети появилась информация о том, что Актауским городским судом вынесено слишком мягкое наказание в отношении Ордабаева Д. – приговором суда за жестокое обращение с животным он должен был провести 60 часов на общественных работах. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменили.
В марте 2022 года в стране приняли закон об ответственном отношении к животным, с помощью которого запретили отстрел и предписали собак и кошек отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, идентифицировать специальными бирками. Но ничего из этого сегодня не делается.
Ранее редакция Lada.kz проводила собственное расследование, чтобы выяснить, почему в Актау не работает Закон об ответственном обращении с животными. Выяснилось, что единственный частный приют «Шанс» находится на грани закрытия.
В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники еще даже не определились с участком для будущего питомника.
Михаил Одинцов