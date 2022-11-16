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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 304

Прыгнул на голову кошке в Актау: дело возвращено прокурору на досудебное расследование

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. отменён, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Кадр видео
По сообщению ведомства, судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в отношении Ордабаева Д. пересмотрела приговор Актауского городского суда от 07.10.2022 года по апелляционному ходатайству прокурора города в апелляционном порядке.

- Изначально в отношении подсудимого Д. был составлен протокол об уголовном проступке по факту жестокого обращения с животным, повлекшее его увечье  (части 1 статьи 316 УК). Приговором суда Д. осужден по указанной статье с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Прокурором на приговор суда  подано  апелляционное ходатайство, где он просил отменить приговор суда в отношении Д. и  вернуть уголовное дело прокурору для проведения досудебного расследования, - сообщили в Мангистауском областном суде.

В суд апелляционной инстанции прокурором были предоставлены новые доказательства, в частности, видеозапись с полным изображением произошедшего события, где видно, что Д. Ордабаев в присутствии людей прыгал на кошку,  обращался жестоко, что привело к  увечью животного.

- Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Д. отменён, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору  для решения вопроса о проведении досудебного расследования, - подытожили в пресс-службе суда.

Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котёнком. Позже полиция Мангистау задержала живодёра.

Прыгнувший на котёнка мужчина, будучи в суде, просил не лишать его свободы.

Известный адвокат потребовал отправить виновного за решётку.

Получившая травмы кошка скончалась в Актау.



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