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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 943

Прыгнул на голову котенка: получившая травмы кошка скончалась в Актау

Несмотря на усилия волонтеров, кошка, которой живодер прыгнул на голову, скончалась. Об этом зоозащитники сообщили в социальных сетях.

Фото со страницы в соцсети
По словам девушки, выхаживавшей животное, спасти жизнь котенку, несмотря на все усилия ветеринаров, не удалось.

- Вчера скончалась Живуля-Айгуля. Её маленький организм не выдержал. Могу сказать так: если бы она не была покалечена, вирус можно было бы вылечить. Если бы не вирус, то после травмы она бы восстановилась со временем. Но у Вселенной были другие планы. Я не смогла её отмолить у смерти. Я благодарю всех ветеринаров, кто были на связи, и давали рекомендации и назначения. Всё было сделано согласно протоколу. Если я в чем-то перед ней виновата и где-то приняла неверные решения, я отвечу на том свете за это, – сообщила девушка в социальных сетях.

Напомним, мужчина прыгнул на голову котенка на улице в Актау.

Позже в суде после признания вины мужчина просил не лишать его свободы.

Суд назначил наказание мужчине в виде 60 часов общественных работ. Казахстанский адвокат выразил протест.

После общественного резонанса прокуратура Мангистауской области высказалась о пересмотре уголовного дела.



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Комментарии ( 2 )

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Карусель (Посетители) Сегодня, 11:32
Вот теперь уж точно надо вздрючить его по полной программе,усыплена,моральный урод,теперь нужно жесткое наказание,никаких исправительных работ,а огромный штраф+реальный срок.Судья,чем думал,когда этого пьяного выродка приговорил к 60 часам?Сейчас убил животное,завтра сделает инвалидом человека,если вовсе не убьет
 
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  • Феникс
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:53
Конечно же проступок этого, так называемого, мужчины заслуживает осуждения.
Хорошо бы чтобы и к людям было столько внимания как к этому несчастному котенку.
Часто бывает, к сожалению, наоборот.
 
 

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