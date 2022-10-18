Прыгнул на голову котенка: получившая травмы кошка скончалась в Актау

Фото со страницы в соцсети
По словам девушки, выхаживавшей животное, спасти жизнь котенку, несмотря на все усилия ветеринаров, не удалось.
- Вчера скончалась Живуля-Айгуля. Её маленький организм не выдержал. Могу сказать так: если бы она не была покалечена, вирус можно было бы вылечить. Если бы не вирус, то после травмы она бы восстановилась со временем. Но у Вселенной были другие планы. Я не смогла её отмолить у смерти. Я благодарю всех ветеринаров, кто были на связи, и давали рекомендации и назначения. Всё было сделано согласно протоколу. Если я в чем-то перед ней виновата и где-то приняла неверные решения, я отвечу на том свете за это, – сообщила девушка в социальных сетях.
Напомним, мужчина прыгнул на голову котенка на улице в Актау.
Позже в суде после признания вины мужчина просил не лишать его свободы.
Суд назначил наказание мужчине в виде 60 часов общественных работ. Казахстанский адвокат выразил протест.
После общественного резонанса прокуратура Мангистауской области высказалась о пересмотре уголовного дела.
- Вчера скончалась Живуля-Айгуля. Её маленький организм не выдержал. Могу сказать так: если бы она не была покалечена, вирус можно было бы вылечить. Если бы не вирус, то после травмы она бы восстановилась со временем. Но у Вселенной были другие планы. Я не смогла её отмолить у смерти. Я благодарю всех ветеринаров, кто были на связи, и давали рекомендации и назначения. Всё было сделано согласно протоколу. Если я в чем-то перед ней виновата и где-то приняла неверные решения, я отвечу на том свете за это, – сообщила девушка в социальных сетях.
Напомним, мужчина прыгнул на голову котенка на улице в Актау.
Позже в суде после признания вины мужчина просил не лишать его свободы.
Суд назначил наказание мужчине в виде 60 часов общественных работ. Казахстанский адвокат выразил протест.
После общественного резонанса прокуратура Мангистауской области высказалась о пересмотре уголовного дела.