Суд Актау: Прыгнувший на котёнка мужчина просил не лишать его свободы

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В Актауском городском суде 7 октября рассмотрели дело в отношении Д., обвиняемого по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (жестокое обращение с животным).
Суд установил, что 4 октября около 22:00 подсудимый умышленно прыгнул на животное (кошку), причинив ей травмы, повлекшие увечье.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
- За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 месячных расчётных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток, - пояснили в суде.
Суд принял решение, что вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью, сделанной на видеокамеру, и заключением ветеринарного врача.
- Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, полное признание подсудимым вины, его искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено, - подытожили в сообщении.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Актау прыгнул на голову котёнка и попал на видео.
Позже стало известно, что полиция Мангистау задержала живодёра. В итоге его поместили в изолятор.
Суд установил, что 4 октября около 22:00 подсудимый умышленно прыгнул на животное (кошку), причинив ей травмы, повлекшие увечье.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
- За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 месячных расчётных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток, - пояснили в суде.
Суд принял решение, что вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью, сделанной на видеокамеру, и заключением ветеринарного врача.
- Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, полное признание подсудимым вины, его искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено, - подытожили в сообщении.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Актау прыгнул на голову котёнка и попал на видео.
Позже стало известно, что полиция Мангистау задержала живодёра. В итоге его поместили в изолятор.