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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Вчера, 22:25

Просмотров: 514

Суд Актау: Прыгнувший на котёнка мужчина просил не лишать его свободы

За жестокое обращение с котёнком живодёра из Актау привлекли к 60 часам общественных работ. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Кадр видео
В Актауском городском суде 7 октября рассмотрели дело в отношении Д., обвиняемого по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (жестокое обращение с животным).

Суд установил, что 4 октября около 22:00 подсудимый умышленно прыгнул на животное (кошку), причинив ей травмы, повлекшие увечье.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

- За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 месячных расчётных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток, - пояснили в суде.

Суд принял решение, что вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью, сделанной на видеокамеру, и заключением ветеринарного врача.

- Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, полное признание подсудимым вины, его искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено, - подытожили в сообщении.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Актау прыгнул на голову котёнка и попал на видео.

Позже стало известно, что полиция Мангистау задержала живодёра. В итоге его поместили в изолятор.



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Комментарии ( 2 )

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Lokki_13 (Посетители) Вчера, 23:34
Что то слишком легко отделался. angry

Что то слишком легко отделался. angry

Что то слишком легко отделался. angry
 
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Карусель (Посетители) Вчера, 23:01
Мда уж…Даже по видео видно было,что он пьяный был,а это отягчающие считается,в прочем чему удивляться,животных мучают,колечки убивают и наказание штраф или работы,а когда человека бьют толпой и прыгают на голове,в результате чего человек,как минимум может стать инвалидом,а еще хуже умереть,так это мелкое хулиганство…Маразм крепчает не по детски,200% позор таким законам.На ладе сегодня статья была об избиении толпой,так оказывается там обычная хулиганка и не более того…
 
 

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