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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:32

Просмотров: 207

Прыгнувшего на голову котёнка мужчину поместили в изолятор в Актау

Мужчину, который намерено прыгнул на голову котёнка, поместили в изолятор временного содержания на 72 часа. Теперь его ожидает суд, где решится вопрос о его аресте. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видеоролика
За жестокое обращение с животными житель Актау оказался в изоляторе временного содержания.

- Ожидается суд, где будет решён вопрос о его аресте. Пока суда не было, подозреваемый помещён в ИВС на 72 часа, - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.

Состояние котенка, как сообщают волонтеры, которые его выхаживают остается стабильно тяжелым. Но животное борется за жизнь.



Напомним, в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котёнка начались судороги.

Позже полиция Мангистау задержала живодёра.

Прокуратура предупредила, что за живодёрство можно получить реальный срок



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