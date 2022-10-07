Прыгнувшего на голову котёнка мужчину поместили в изолятор в Актау

Кадр видеоролика
За жестокое обращение с животными житель Актау оказался в изоляторе временного содержания.
- Ожидается суд, где будет решён вопрос о его аресте. Пока суда не было, подозреваемый помещён в ИВС на 72 часа, - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.
Состояние котенка, как сообщают волонтеры, которые его выхаживают остается стабильно тяжелым. Но животное борется за жизнь.
Напомним, в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котёнка начались судороги.
Позже полиция Мангистау задержала живодёра.
Прокуратура предупредила, что за живодёрство можно получить реальный срок
- Ожидается суд, где будет решён вопрос о его аресте. Пока суда не было, подозреваемый помещён в ИВС на 72 часа, - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.
Состояние котенка, как сообщают волонтеры, которые его выхаживают остается стабильно тяжелым. Но животное борется за жизнь.
Напомним, в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котёнка начались судороги.
Позже полиция Мангистау задержала живодёра.
Прокуратура предупредила, что за живодёрство можно получить реальный срок
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