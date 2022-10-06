Прокуратура Мангистау: за живодерство можно получить реальный срок

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В Мангистау участились случаи жестокого обращения с животными. В связи с этим в областной прокуратуре напомнили, что за живодерство и призывы к нему усилена уголовная и административная ответственность.
- Административная ответственность предусмотрена в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), для должностных лиц - штраф в размере десяти МРП. При повторном деянии размер штрафа увеличивается в четыре раза, - пояснили в прокуратуре области.
В ведомстве также отметили, что за жестокое обращение с животными можно будет получить реальный срок. Уголовная ответственность за живодерство предусмотрена статьей 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
Для справки:
Напомним, в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котенка начались судороги.
Позже полиция Мангистау задержала живодёра.
Михаил Одинцов
- Административная ответственность предусмотрена в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), для должностных лиц - штраф в размере десяти МРП. При повторном деянии размер штрафа увеличивается в четыре раза, - пояснили в прокуратуре области.
В ведомстве также отметили, что за жестокое обращение с животными можно будет получить реальный срок. Уголовная ответственность за живодерство предусмотрена статьей 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
Для справки:
Напомним, в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котенка начались судороги.
Позже полиция Мангистау задержала живодёра.
Михаил Одинцов