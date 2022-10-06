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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 399

Прокуратура Мангистау: за живодерство можно получить реальный срок

В прокуратуре Мангистауской области напомнили, что за жестокое обращение с животными грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Иллюстративное фото с сайта 99px.ru
В Мангистау участились случаи жестокого обращения с животными. В связи с этим в областной прокуратуре напомнили, что за живодерство и призывы к нему усилена уголовная и административная ответственность.

- Административная ответственность предусмотрена в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), для должностных лиц - штраф в размере десяти МРП. При повторном деянии размер штрафа увеличивается в четыре раза, - пояснили в прокуратуре области.

В ведомстве также отметили, что за жестокое обращение с животными можно будет получить реальный срок. Уголовная ответственность за живодерство предусмотрена статьей 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

Для справки:
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Напомним, в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котенка начались судороги.

Позже полиция Мангистау задержала живодёра.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 12:56
Цитата: babe
Посадите того …., что прыгал на котёнка


с языка сняли. посадить публично, чтобы другим уроком было. отделается штрафом - дальше будет творить свои грязные дела только в местах где не будет камер.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 12:51
Так создайте прецедент! Посадите того …., что прыгал на котёнка !!!!
 
 

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