Прокуратура Мангистау: за живодерство можно получить реальный срок

Статья 316 УК РК. Жестокое обращение с животным

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.



2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:



1) в отношении двух и более животных;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в присутствии малолетних;

5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

В Мангистау участились случаи жестокого обращения с животными. В связи с этим в областной прокуратуре напомнили, что за живодерство и призывы к нему усилена уголовная и административная ответственность.- Административная ответственность предусмотрена в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), для должностных лиц - штраф в размере десяти МРП. При повторном деянии размер штрафа увеличивается в четыре раза, - пояснили в прокуратуре области.В ведомстве также отметили, что за жестокое обращение с животными можно будет получить реальный срок. Уголовная ответственность за живодерство предусмотрена статьей 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).Напомним, в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина прыгает на голову котёнка и уходит. У котенка начались судороги.Позже полиция Мангистау задержала живодёра.