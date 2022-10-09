Прыгнул на голову котенка: известный адвокат требует отправить виновного за решетку

- Мы все с ужасом видели, как этот садист в Актау прыгнул на котенка и изувечил его. Так вот суд «жестко» его наказал - заставил улицы подметать недельку! Изверг даже дня не отсидит в тюрьме! Что за закон такой? Почему это не комментирует министр экологии Сериккали Брекешев? Его не волнуют животные, потому что он нефтяник, а не эколог? Нам нужен новый закон - сажать живодеров! Так принято в любой цивилизованной стране. Поддержите мое требование! - обратился адвокат.

В своей социальной сети Facebook Джохар Утебеков разместил пост касательно инцидента с котенком.Напомним, местный житель прыгнул на голову котенка и попал на видео.Позже полиция задержала мужчину.Его поместили в изолятор.Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.