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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:43

Просмотров: 280

Прыгнул на голову котенка: известный адвокат требует отправить виновного за решетку

Казахстанский адвокат Джохар Утебеков высказался о ситуации с наказанием мужчины, которого привлекли к общественным работам за жестокое обращение с котенком.

Кадр видео
В своей социальной сети Facebook Джохар Утебеков разместил пост касательно инцидента с котенком.

- Мы все с ужасом видели, как этот садист в Актау прыгнул на котенка и изувечил его. Так вот суд «жестко» его наказал - заставил улицы подметать недельку! Изверг даже дня не отсидит в тюрьме! Что за закон такой? Почему это не комментирует министр экологии Сериккали Брекешев? Его не волнуют животные, потому что он нефтяник, а не эколог? Нам нужен новый закон - сажать живодеров! Так принято в любой цивилизованной стране. Поддержите мое требование! - обратился адвокат.


Напомним, местный житель прыгнул на голову котенка и попал на видео.

Позже полиция задержала мужчину.

Его поместили в изолятор.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.




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