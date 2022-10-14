«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 15 Октября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 463.92 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Вчера, 22:55

Просмотров: 615

Прыгнул на котенка: прокуратура просит пересмотреть дело живодера из Актау

Прокуратура Актау просит отменить приговор живодеру и отправить дело на рассмотрение прокурору в соответствии с законами уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК). Информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков.

Кадр из видео
Казахстанский адвокат Джохар Утебеков разместил на своей странице в Facebook ответ прокуратуры Актау на его обращение об апелляции по нашумевшему делу в отношении прыгнувшего на голову котёнка живодера.

Прыгнул на котенка: прокуратура просит пересмотреть дело живодера из Актау


Реакция адвоката на ответ ведомства:
- Ура! Это победа зоозащиты и просто всех людей с сердцем! Нас всех шокировал садист, прыгнувший на котенка. Затем поразило его неадекватно мягкое наказание - 60 часов мести улицы. Я изучил приговор суда. Написал в прокуратуру о его незаконности. Так вот, прокурор Актау согласился со мной! Он подал апелляцию на приговор! Ребята, спасибо за поддержку! Мы добились своего! Злодей будет наказан по закону!


Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котенком.

Прыгнувшего на голову котенка жителя Актау поместили в изолятор.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.

Казахстанский адвокат Джохар Утебеков высказался о ситуации с наказанием мужчины, которого привлекли к общественным работам за жестокое обращение с котенком.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жуков (Посетители) Сегодня, 01:26
браво,адвокату! Наказать живодёра по максимуму!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Карусель (Посетители) Вчера, 23:41
Отправить его прям на реальную зону,на годик,как раз будет время все обдумать,если конечно осталось чем думать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Кинст (Посетители) Вчера, 23:34
Адвокат молодец! А что с котёнком сейчас?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика