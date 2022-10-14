Прыгнул на котенка: прокуратура просит пересмотреть дело живодера из Актау

Кадр из видео
Казахстанский адвокат Джохар Утебеков разместил на своей странице в Facebook ответ прокуратуры Актау на его обращение об апелляции по нашумевшему делу в отношении прыгнувшего на голову котёнка живодера.
Реакция адвоката на ответ ведомства:
Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котенком.
Прыгнувшего на голову котенка жителя Актау поместили в изолятор.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.
Казахстанский адвокат Джохар Утебеков высказался о ситуации с наказанием мужчины, которого привлекли к общественным работам за жестокое обращение с котенком.
Реакция адвоката на ответ ведомства:
- Ура! Это победа зоозащиты и просто всех людей с сердцем! Нас всех шокировал садист, прыгнувший на котенка. Затем поразило его неадекватно мягкое наказание - 60 часов мести улицы. Я изучил приговор суда. Написал в прокуратуру о его незаконности. Так вот, прокурор Актау согласился со мной! Он подал апелляцию на приговор! Ребята, спасибо за поддержку! Мы добились своего! Злодей будет наказан по закону!
Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котенком.
Прыгнувшего на голову котенка жителя Актау поместили в изолятор.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.
Казахстанский адвокат Джохар Утебеков высказался о ситуации с наказанием мужчины, которого привлекли к общественным работам за жестокое обращение с котенком.