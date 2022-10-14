Прыгнул на котенка: прокуратура просит пересмотреть дело живодера из Актау

- Ура! Это победа зоозащиты и просто всех людей с сердцем! Нас всех шокировал садист, прыгнувший на котенка. Затем поразило его неадекватно мягкое наказание - 60 часов мести улицы. Я изучил приговор суда. Написал в прокуратуру о его незаконности. Так вот, прокурор Актау согласился со мной! Он подал апелляцию на приговор! Ребята, спасибо за поддержку! Мы добились своего! Злодей будет наказан по закону!

Казахстанский адвокат Джохар Утебеков разместил на своей странице в Facebook ответ прокуратуры Актау на его обращение об апелляции по нашумевшему делу в отношении прыгнувшего на голову котёнка живодера.Реакция адвоката на ответ ведомства:Напомним, в Сети появилось видео жестокого обращения жителя Актау с котенком.Прыгнувшего на голову котенка жителя Актау поместили в изолятор.Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов.Казахстанский адвокат Джохар Утебеков высказался о ситуации с наказанием мужчины, которого привлекли к общественным работам за жестокое обращение с котенком.