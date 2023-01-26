На стройке BI Group издеваются над собаками в Актау: охранник снял на видео жестокое обращение с животными

Мужчина рассказал, что хотел положить конец этому, и снял всё на видео. Однако в итоге Виталий столкнулся с проблемами: его пытались уволить.Виталий рассказал, что видео было снято сегодня, 26 января, на строительной площадке компании BI Group. По словам мужчины, с собаками жестоко обращались рабочие на стройке: они ловили животных, пытались связать, чтобы в итоге выбросить на свалку.- Я видео отправил жене, затем она этот ролик разместила в Instagram. Начальство к себе вызвало, сначала сказали, что я уволен с должности охранника, затем стали уговаривать меня, чтобы я удалил видео. Я сказал, что этого делать не буду, так как против такой жестокости. Предложил снять на видео тех собак, что я заснял, чтобы убедиться в том, что они живы. Но мне объяснили, что собаки нападают, якобы они представляют угрозу. Однако есть ведь гуманные способы бороться с ними: например, можно было бы обратиться в приюты или позвонить в ветеринарную службу. Зачем над собаками издеваться?, - говорит охранник Виталий Монапов.Мужчина отмечает, что собаки хоть и бездомные, но очень добрые и прикормленные самими строителями. По словам Виталия, он не намерен удалять видео из соцсетей, так как считает, что он не нарушил законы республики Казахстан.- Конечно, коллеги сейчас косятся на меня. Но я считаю, что прав. Надо быть людьми. Я могу и сам написать заявление об уходе по собственному желанию. Это не проблема. Пусть будет на совести у каждого, - добавил Виталий.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что видеоролик изучают правоохранительные органы.