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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 763

На стройке BI Group издеваются над собаками в Актау: охранник снял на видео жестокое обращение с животными

Житель Актау Виталий Монапов рассказал, что он, работая охранником на строительной площадке компании BI Group, стал свидетелем издевательств над собаками на территории строящихся объектов. Животных ловили, пытались связать, чтобы затем выкинуть на свалку.

Кадр с видеоролика
Мужчина рассказал, что хотел положить конец этому, и снял всё на видео. Однако в итоге Виталий столкнулся с проблемами: его пытались уволить.

Виталий рассказал, что видео было снято сегодня, 26 января, на строительной площадке компании BI Group. По словам мужчины, с собаками жестоко обращались рабочие на стройке: они ловили животных, пытались связать, чтобы в итоге выбросить на свалку.



- Я видео отправил жене, затем она этот ролик разместила в Instagram. Начальство к себе вызвало, сначала сказали, что я уволен с должности охранника, затем стали уговаривать меня, чтобы я удалил видео. Я сказал, что этого делать не буду, так как против такой жестокости. Предложил снять на видео тех собак, что я заснял, чтобы убедиться в том, что они живы. Но мне объяснили, что собаки нападают, якобы они представляют угрозу. Однако есть ведь гуманные способы бороться с ними: например, можно было бы обратиться в приюты или позвонить в ветеринарную службу. Зачем над собаками издеваться?, - говорит охранник Виталий Монапов.

Мужчина отмечает, что собаки хоть и бездомные, но очень добрые и прикормленные самими строителями. По словам Виталия, он не намерен удалять видео из соцсетей, так как считает, что он не нарушил законы республики Казахстан.

- Конечно, коллеги сейчас косятся на меня. Но я считаю, что прав. Надо быть людьми. Я могу и сам написать заявление об уходе по собственному желанию. Это не проблема. Пусть будет на совести у каждого, - добавил Виталий.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что видеоролик изучают правоохранительные органы.



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Комментарии ( 2 )

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Ивановна (Посетители) Сегодня, 21:45
Такие люди, которые издеваются над животными имеют низшее и недалёкое сознание. Если животные нападали на строителей, можно было решить ситуацию цивилизованным способом. Руководство строительством попустительствовало и закрывало глаза. Видно, что собака напугана и совсем не агрессивная. Строители нашли себе жестокое развлечение. Их надо под административное наказание за жестокое обращение к животным.
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 21:26
- Конечно, коллеги сейчас косятся на меня. Но я считаю, что прав. Надо быть людьми. Я могу и сам написать заявление об уходе по собственному желанию. Это не проблема. Пусть будет на совести у каждого, - добавил Виталий.

Совершенно прав! Вокруг зла и жестокости немерено и если с этим смириться, значит стать равнодушным а это страшнее зла.
Ведь не зря говорят: "Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство."
Виталий Вы молодец! К чёрту такую работу!
 
 

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