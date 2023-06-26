«Пульса практически не было»: Врач из Актау спас жизнь женщине на борту самолета

Вечером 25 июня в 21:00 самолет авиакомпании FlyArystan возвращался из Астаны в Актау. На втором часу полета во время сильной турбулентности пассажирке стало плохо, она потеряла сознание.На призыв стюардов о помощи отозвался заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауского областного онкологического диспансера Талгат Аманжолов, который по счастливой случайности летел этим же рейсом.- Женщина уже находилась в состояние комы. Давление упало с 60 на 40, пульс упал до 40. Был риск остановки сердца. Стюардессы принесли сначала кислородный баллон, который оказался пустым, затем принесли еще один кислородный баллон. В аптечке нашлись препараты, которые позволили реанимировать пациентку. Внутримышечно я ввел ей атропин и адреналин. Благодаря этому ее состояние стабилизировалась, - рассказал Талгат Аманжолов.По словам врача, самолет хотели экстренно посадить в Актобе, однако Аманжолов принял решение доставить женщину в Актау, где ее уже ожидала машина скорой помощи.- Стюардессы отработали слаженно, за исключением ситуации с кислородным баллоном. Паники не было, но работать было сложно, потому что самолет находился в состоянии сильной турбулентности. До самой посадки самолета в Актау я каждые пять минут проверял давление пациентки, проводил реанимационные мероприятия. Ей очень повезло, других слов не подобрать, она была на грани остановки сердца, - добавил врач.Талгат Аманжолов четыре месяца заведует отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в Мангистауском областном онкологическом диспансере. Сам он родом из Караганды, приехал в Актау по приглашению.Свой поступок не считает героизмом.- Я и предположить не мог, что в момент проведения реанимационных мероприятий меня кто-то снимал на видео, - прокомментировал врач.