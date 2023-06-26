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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 1166

«Пульса практически не было»: Врач из Актау спас жизнь женщине на борту самолета

В Сети распространяется видеоролик из салона самолета, летевшего из Астаны в Актау. Его автор отмечает, что во время сильной турбулентности одной из пассажирок стало плохо и требовалась срочная помощь врача. По счастливой случайности на борту оказался заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауского областного онкологического диспансера Талгат Аманжолов.

Кадр с видеоролика
Вечером 25 июня в 21:00 самолет авиакомпании FlyArystan возвращался из Астаны в Актау. На втором часу полета во время сильной турбулентности пассажирке стало плохо, она потеряла сознание.

На призыв стюардов о помощи отозвался заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауского областного онкологического диспансера Талгат Аманжолов, который по счастливой случайности летел этим же рейсом.



- Женщина уже находилась в состояние комы. Давление упало с 60 на 40, пульс упал до 40. Был риск остановки сердца. Стюардессы принесли сначала кислородный баллон, который оказался пустым, затем принесли еще один кислородный баллон. В аптечке нашлись препараты, которые позволили реанимировать пациентку. Внутримышечно я ввел ей атропин и адреналин. Благодаря этому ее состояние стабилизировалась, - рассказал Талгат Аманжолов.

По словам врача, самолет хотели экстренно посадить в Актобе, однако Аманжолов принял решение доставить женщину в Актау, где ее уже ожидала машина скорой помощи.

- Стюардессы отработали слаженно, за исключением ситуации с кислородным баллоном. Паники не было, но работать было сложно, потому что самолет находился в состоянии сильной турбулентности. До самой посадки самолета в Актау я каждые пять минут проверял давление пациентки, проводил реанимационные мероприятия. Ей очень повезло, других слов не подобрать, она была на грани остановки сердца, - добавил врач.

Талгат Аманжолов четыре месяца заведует отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в Мангистауском областном онкологическом диспансере. Сам он родом из Караганды, приехал в Актау по приглашению.

Свой поступок не считает героизмом.

- Я и предположить не мог, что в момент проведения реанимационных мероприятий меня кто-то снимал на видео, - прокомментировал врач.

«Пульса практически не было»: Врач из Актау спас жизнь женщине на борту самолета



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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 19:21
Молодец. Счастливое стечение обстоятельств
 
 

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