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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:36

Просмотров: 238

Причины одиночного пикета жительницы Жанаозена прокомментировали в акимате Мангистау

Одиночный пикет устроила жительница Жанаозена напротив здания Мангистауского областного акимата. Женщина заявила о проблемах с выплатой социальной помощи её сыну-инвалиду. В управлении внутренней политики акимата Мангистау рассказали, что активистке ранее была оказана помощь.

Кадр из видеоролика
На центральной площади «Ынтымак» в Актау 2 июля жительница Жанаозена вышла на одиночный пикет.

На кадрах видео, снятого очевидцами, видно, как к женщине подошли полицейские, предупредив ее об ответственности за организацию несанкционированной акции протеста.

- Оформляйте меня по закону. Мне всё равно. Вы вместо того, чтобы решить мою проблему, пришли пугать меня? У меня ребёнок инвалид. Вы думаете я необоснованно здесь стою, - говорит женщина на видео.



В управлении внутренней политики акимата Мангистау заявили, что активистке ранее была оказана помощь.

- Причиной пикета является выражение недовольства к местным государственным органам. Активистка периодически посещает акимат области по вопросам трудоустройства и решения личных проблем социального характера. Стоит отметить, что у активистки на иждивении находятся два взрослых сына, один из которых инвалид первой группы. Со стороны акимата Жанаозена женщине была неоднократно оказана помощь: предоставлено жилье, куплена мебель и кровать для инвалида. Также было оказано содействие в трудоустройстве ее сына в нефтегазовую компанию, - прокомментировали в ведомстве.

По информации ведомства, с гражданкой провели разъяснительную беседу сотрудники городской прокуратуры, акимата и полиции.

- Гражданку доставили в управление полиции Актау, где сотрудниками правоохранительных органов была проведена профилактическая беседа. После чего женщину отпустили домой, - добавили в акимате.



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