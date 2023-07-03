Причины одиночного пикета жительницы Жанаозена прокомментировали в акимате Мангистау

На центральной площади «Ынтымак» в Актау 2 июля жительница Жанаозена вышла на одиночный пикет.



На кадрах видео, снятого очевидцами, видно, как к женщине подошли полицейские, предупредив ее об ответственности за организацию несанкционированной акции протеста.



- Оформляйте меня по закону. Мне всё равно. Вы вместо того, чтобы решить мою проблему, пришли пугать меня? У меня ребёнок инвалид. Вы думаете я необоснованно здесь стою, - говорит женщина на видео.







В управлении внутренней политики акимата Мангистау заявили, что активистке ранее была оказана помощь.



- Причиной пикета является выражение недовольства к местным государственным органам. Активистка периодически посещает акимат области по вопросам трудоустройства и решения личных проблем социального характера. Стоит отметить, что у активистки на иждивении находятся два взрослых сына, один из которых инвалид первой группы. Со стороны акимата Жанаозена женщине была неоднократно оказана помощь: предоставлено жилье, куплена мебель и кровать для инвалида. Также было оказано содействие в трудоустройстве ее сына в нефтегазовую компанию, - прокомментировали в ведомстве.



По информации ведомства, с гражданкой провели разъяснительную беседу сотрудники городской прокуратуры, акимата и полиции.



- Гражданку доставили в управление полиции Актау, где сотрудниками правоохранительных органов была проведена профилактическая беседа. После чего женщину отпустили домой, - добавили в акимате.