Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.13 KZT
  • €1 = 487.97 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 20:19

Просмотров: 2065

В Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау. Для потребителей Мангистау ограничений нет

На тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» произошло аварийное отключение энергоблока. Информацию об этом подтвердили в Министерстве энергетики РК. В МАЭКе сообщили, что ремонт энергоблока начнётся только 5 июля.

Фото из архива Lada.kz
В Министерстве энергетики РК сообщили, что 3 июля в 18:23 на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт.

- В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов. В 19ч.22мин. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом. В 20ч.36 мин. Мангистауский энергоузел синхронизирован с энергосистемой, снимаются ограничения, - сообщили в Минэнерго.

В МАЭКе сообщили, что ремонт энергоблока начнётся только 5 июля.

- В 17:31 на ТЭС остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничение по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы начнутся после полуночи 5 июля - после остывания Энергоблока №1, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Вчера, 20:58
Цитата:"Ограничение по потребителям Мангистауской области отсутствуют".
Не знаю где как, а у нас электроэнергии не было часа два.
АУЭС отвечало, что это не у нас а из-за МРЭК.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Вчера, 20:50
В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле

Штааа?!
Генерация покинула энергоузел? Поступило много отрицательной электроэнергии? stena

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика