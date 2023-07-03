В Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау. Для потребителей Мангистау ограничений нет

Фото из архива Lada.kz
В Министерстве энергетики РК сообщили, что 3 июля в 18:23 на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт.
- В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов. В 19ч.22мин. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом. В 20ч.36 мин. Мангистауский энергоузел синхронизирован с энергосистемой, снимаются ограничения, - сообщили в Минэнерго.
В МАЭКе сообщили, что ремонт энергоблока начнётся только 5 июля.
- В 17:31 на ТЭС остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничение по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы начнутся после полуночи 5 июля - после остывания Энергоблока №1, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».
Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.
- В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов. В 19ч.22мин. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом. В 20ч.36 мин. Мангистауский энергоузел синхронизирован с энергосистемой, снимаются ограничения, - сообщили в Минэнерго.
В МАЭКе сообщили, что ремонт энергоблока начнётся только 5 июля.
- В 17:31 на ТЭС остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничение по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы начнутся после полуночи 5 июля - после остывания Энергоблока №1, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».
Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.