Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ

Фото пресс-службы президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию причин происшествия на Атырауском НПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате.
В пресс-службе Акорды подчеркнули, что Токаев постоянно следит за ситуацией на объектах.
- Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние, – сообщает Акорда.
Промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на западе Казахстана остались без электроэнергии вечером 3 июля. Жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения. Причина — на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт.
В Министерстве энергетики сообщили, что под ограничением находятся крупные нефтяные компании в Мангистау и часть потребителей в Атырау.
По последним данным, жители домов в 15, 17, 11 микрорайонах Актау, а также сельчане из Кызылтобе, сообщили о частичном отключении электроэнергии. Жалобы горожане оставляют в Telegram-чате акима Мангистауской области.
В пресс-службе Акорды подчеркнули, что Токаев постоянно следит за ситуацией на объектах.
- Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние, – сообщает Акорда.
Промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на западе Казахстана остались без электроэнергии вечером 3 июля. Жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения. Причина — на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт.
В Министерстве энергетики сообщили, что под ограничением находятся крупные нефтяные компании в Мангистау и часть потребителей в Атырау.
По последним данным, жители домов в 15, 17, 11 микрорайонах Актау, а также сельчане из Кызылтобе, сообщили о частичном отключении электроэнергии. Жалобы горожане оставляют в Telegram-чате акима Мангистауской области.