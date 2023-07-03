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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 22:50

Просмотров: 770

Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ

Президент Касым-Жомарт Токаев держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий на АНПЗ и МАЭК. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Фото пресс-службы президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию причин происшествия на Атырауском НПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

В пресс-службе Акорды подчеркнули, что Токаев постоянно следит за ситуацией на объектах.

- Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние, – сообщает Акорда.

Промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на западе Казахстана остались без электроэнергии вечером 3 июля. Жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения. Причина — на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт.

В Министерстве энергетики сообщили, что под ограничением находятся крупные нефтяные компании в Мангистау и часть потребителей в Атырау.

По последним данным, жители домов в 15, 17, 11 микрорайонах Актау, а также сельчане из Кызылтобе, сообщили о частичном отключении электроэнергии. Жалобы горожане оставляют в Telegram-чате акима Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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БО (Посетители) Сегодня, 01:07
В 1.02 землетрясение было....
 
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Андpей (Посетители) Вчера, 23:45
Так всё таки на МАЭКе авария
 
 

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