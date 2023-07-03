Министерство энергетики: Под ограничением находятся крупные нефтяные компании в Мангистау и часть потребителей в Атырау

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Как сообщает Министерство энергетики РК, по состоянию на 20:00 в Мангистау сняты все ограничения по бытовым потребителям.
На ограничении остались промышленные потребители в объёме 117 МВт из них:
-38 МВт АО «Мангистаумунайгаз»
-35 МВт АО «Озенмунайгаз»
-27 МВт АО «Каражанбасмунай»
-17 МВт «Buzachi Operating LTD»
Сложнее ситуация наблюдается в Атырау, где насчитывается более 11 тысячи потребителей, которые оказались без электричества.
- Всего по городу Атырау насчитывается 112 тысяч потребителей, среднее потребление электрической энергии составляет 110 МВт. В настоящее время отключены от электроснабжения 11 тысяч потребителей. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, практически электроснабжение восстановлено, - сообщили в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.
Позже в Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау, отметив что для потребителей Мангистау ограничений нет.
На ограничении остались промышленные потребители в объёме 117 МВт из них:
-38 МВт АО «Мангистаумунайгаз»
-35 МВт АО «Озенмунайгаз»
-27 МВт АО «Каражанбасмунай»
-17 МВт «Buzachi Operating LTD»
Сложнее ситуация наблюдается в Атырау, где насчитывается более 11 тысячи потребителей, которые оказались без электричества.
- Всего по городу Атырау насчитывается 112 тысяч потребителей, среднее потребление электрической энергии составляет 110 МВт. В настоящее время отключены от электроснабжения 11 тысяч потребителей. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, практически электроснабжение восстановлено, - сообщили в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что жители Актау и Атырау рассказали о перебоях с подачей электричества. Атырауский НПЗ остался без электроснабжения.
Позже в Минэнерго прокомментировали отключение энергоснабжения в Атырау и Актау, отметив что для потребителей Мангистау ограничений нет.
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