Футбольное поле изувечили в Актау из-за коммунальной аварии

Так было месяц назад

- Только недавно дети так радовались новому футбольному полю, но не тут-то было. Все перекопали. Прошло больше месяца, а сдвигов нет, - интересуются люди.

За этот месяц привезли лишь трубы

Уже больше месяца, по словам жителей дома №13 в 11 микрорайоне, как произошел порыв. Чтобы устранить проблему, коммунальщики убрали с нового футбольного поля половину резинового покрытия, ворота и сняли ограждения.На место, как сказали жители, коммунальщики привезли пластиковые трубы, но работы проходят слишком медленно.На жалобу жителей в городском отделе ЖКХ сообщили, что по окончании работ футбольное поле будет полностью восстановлено. Какое время еще понадобится, чиновники не уточнили.