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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 274

Футбольное поле изувечили в Актау из-за коммунальной аварии

Из-за порыва трубопровода площадку пришлось полностью разбирать.

фото жителей дома №13 в 11 микрорайоне
Уже больше месяца, по словам жителей дома №13 в 11 микрорайоне, как произошел порыв. Чтобы устранить проблему, коммунальщики убрали с нового футбольного поля половину резинового покрытия, ворота и сняли ограждения.

Так было месяц назад

Футбольное поле изувечили в Актау из-за коммунальной аварии


- Только недавно дети так радовались новому футбольному полю, но не тут-то было. Все перекопали. Прошло больше месяца, а сдвигов нет, - интересуются люди.


На место, как сказали жители, коммунальщики привезли пластиковые трубы, но работы проходят слишком медленно.

За этот месяц привезли лишь трубы

Футбольное поле изувечили в Актау из-за коммунальной аварии


На жалобу жителей в городском отделе ЖКХ сообщили, что по окончании работ футбольное поле будет полностью восстановлено. Какое время еще понадобится, чиновники не уточнили.



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