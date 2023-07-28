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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:25

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В Мангистау отмечается рост заболеваемости гепатитом А

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 25 случаев заболевания гепатитом А. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 21 факт. Об этом рассказала Гульфара Каримова, главный специалист отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санэпидконтроля.

Г.Каримова. Фото предоставлено пресс-службой департамента
В Мангистауской области с начала года острым вирусным гепатитом А заболели жителей.

- Наибольшее число заболевших гепатитом А – 16, приходится на Жанаозен. В областном центре зарегистрировано пять инфицированных, в Мунайлы – три человека, в Тупкарагане – один. В их числе и дети до 14 лет: 15 – в Жанаозене, двое – в Мунайлинском районе, в Актау – один ребенок. В очагах, где зафиксировано заболевание, своевременно проводились противоэпидемические мероприятия, предотвращалось дальнейшее распространение болезни.
В прошлом году за оговоренный период было зарегистрировано четыре случая острого вирусного гепатита А – все факты отмечены среди взрослых жителей областного центра, - прокомментировала Гульфара Каримова.

В этом году, со слов врача-эпидемиолога, в Мунайлы выявлен один случай заболевания гепатитом В. В прошлом году также был зафиксирован один факт в Актау.

Гепатит и его виды

Вирусные гепатиты - группа инфекционных заболеваний, поражающих печень, которая очень распространена различными возбудителями. В мире известно 19 видов вирусных гепатитов, в Мангистауской области встречается пять видов - А,В,С, Д, Е.
В зависимости от путей передачи вирусные гепатиты подразделяются на две группы: энтеральные гепатиты и парентеральные гепатиты.

Энтеральные гепатиты, как обычные кишечные инфекции, возбудители болезней, попадают в организм человека через рот, передаются через грязные руки, посуду, пищу, воду. К энтеральным гепатитам относятся вирусные гепатиты А и Е.
Парентеральные гепатиты - болезнетворные вирусы, попадают в организм с нарушенной целостностью кожных покровов или слизистых оболочек, механизм передачи - медицинские процедуры (переливание крови, операции, роды, прорезывание зубов, лечение, вакцинация, наложение катетера и т.д.), внутривенные инъекции наркотиков, половой путь передачи инфекции или же различные травмы. К парентеральным гепатитам относятся вирусные гепатиты В, С, Д.

Как защититься от вирусных гепатитов?

Профилактические меры зависят от путей передачи гепатитов, профилактика гепатитов А и Е - это соблюдение элементарного режима чистоты, личной гигиены, гигиены питания, бытовой гигиены.

- Самым надежным способом защиты от вирусного гепатита является профилактическая вакцинация. Она проводится против гепатита А и В. В Мангистауской области с 1999 года из местного бюджета ежегодно выделяются средства на приобретение вакцины для иммунизации. Против вирусного гепатита А прививаются дети, достигшие двух лет, и ранее не привитые дети до 14 лет. Полный курс вакцинации состоит из двух прививок, интервал между ними составляет шесть месяцев. Ежегодно 15000-18000 детей получают вакцинацию, и не зарегистрировано ни одного осложнения после прививки, - отметила Гульфара Каримова.

Эпидемиолог добавила, что вакцинация против вирусного гепатита В состоит из трех прививок, детям вводят с перерывом в два месяца, взрослым с перерывом в один месяц между первой и второй прививками и с перерывом пять месяцев между второй и третьей прививками.

По словам врача, вакцинации против вирусного гепатита В подлежат новорожденные, лица контактировавшие с больным в очаге заболевания, медицинские работники, лица, обучающиеся в организациях высшего и среднего медицинского образования, лица, переливающие кровь и ее компоненты и препараты (реципиенты), впервые выявленные ВИЧ-инфицированные, впервые выявленные лица, подлежащие гемодиализу и трансплантации, онкогематологические больные.



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Комментарии ( 1 )

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  • Космос
 Maximus (Посетители) Сегодня, 15:04
Врач на фото как будто доволен ростом заболеваемости
 
 

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