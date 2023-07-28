Нужно ли останавливаться автомобилям перед знаком «Движение без остановки запрещено» на автодороге Актау - базы отдыха?

В социальных сетях автовладельцы решили выяснить между собой, есть ли необходимость совершать остановку перед знаком «Движение без остановки запрещено» при работающем светофоре на перекрестке возле железнодорожного переезда на автодороге Актау - базы отдыха.Многие из водителей заверили, что если на светофоре горит зеленый, то останавливаться на стоп-линии необязательно. Другая часть автовладельцев наоборот, считает, что, несмотря на светофор, останавливаться перед стоп-линией все же необходимо.В департаменте полиции региона разъяснили ситуацию.По их данным, согласно Правилам дорожного движения (утверждены постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года №1196), знак приоритета 2.5 «Движение без остановки запрещено» запрещает движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет – перед краем пересекаемой проезжей части.Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель останавливается перед стоп-линией, а при ее отсутствии - перед знаком. При этом приоритетность светофора перед дорожными знаками в Правилах дорожного движения не предусмотрена.- В этой связи, вне зависимости от разрешающего сигнала светофора, необходимо продолжить движение только после остановки перед стоп-линией, а при ее отсутствии - перед знаком 2.5, - заявили в полиции региона.