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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 756

Нужно ли останавливаться автомобилям перед знаком «Движение без остановки запрещено» на автодороге Актау - базы отдыха?

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака «Движение без остановки запрещено» на перекрестке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - базы отдыха. Многие автовладельцы уверяли, что останавливаться перед знаком совершенно нет необходимости, так как есть работающий светофор. Для разъяснения ситуации редакция Lada.kz сделала запрос в департамент полиции региона.

Иллюстративное фото
В социальных сетях автовладельцы решили выяснить между собой, есть ли необходимость совершать остановку перед знаком «Движение без остановки запрещено» при работающем светофоре на перекрестке возле железнодорожного переезда на автодороге Актау - базы отдыха.

Нужно ли останавливаться автомобилям перед знаком «Движение без остановки запрещено» на автодороге Актау - базы отдыха?


Многие из водителей заверили, что если на светофоре горит зеленый, то останавливаться на стоп-линии необязательно. Другая часть автовладельцев наоборот, считает, что, несмотря на светофор, останавливаться перед стоп-линией все же необходимо.

В департаменте полиции региона разъяснили ситуацию.

По их данным, согласно Правилам дорожного движения (утверждены постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года №1196), знак приоритета 2.5 «Движение без остановки запрещено» запрещает движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет – перед краем пересекаемой проезжей части.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель останавливается перед стоп-линией, а при ее отсутствии - перед знаком. При этом приоритетность светофора перед дорожными знаками в Правилах дорожного движения не предусмотрена.

- В этой связи, вне зависимости от разрешающего сигнала светофора, необходимо продолжить движение только после остановки перед стоп-линией, а при ее отсутствии - перед знаком 2.5, - заявили в полиции региона.



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Комментарии ( 8 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 16:46
Ответ на тот же вопрос, на том же переезде, того же самого департамента полиции!
Вы уж согласуйте как-то свои ответы!


В департаменте полиции сообщили, что, действительно, данного водителя остановили инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». У мужчины проверили документы и отпустили.

- Водитель в данном случае прав. Светофор на данном месте работает. Переезд регулируется светофором, если светофор не работает - знаками, - отметили в ведомстве.


Это говорит о чём? Правильно, о не компетентности и правовой безграмотности сотрудников вышеупомянутого департамента.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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vlad7272 (Посетители) Сегодня, 16:35
LADA,найдите эту статью про этот же переезд.
 
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IMHO (Посетители) Сегодня, 16:28
Тупой вопрос!
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:28
Где то год назад на Ладе уже поднимали данный вопрос. Тогда водителя пытались привлечь к ответственности, за проезд без остановки через этот жд переезд, и как помнимниться, департамент дорожной полиции заверил водителей в прямо противоположной ситуации, типа если есть работающий светофор, то останавливаться не надо. Короче Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло.
 
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  • Ohotnik
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 16:27
При этом приоритетность светофора перед дорожными знаками в Правилах дорожного движения не предусмотрена.


То есть проезд на "красный", если есть знак "главная дорога", к примеру, в городе - больше не является нарушением? Услышали.
 
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  • Daulet201999
 spamregg (Посетители) Сегодня, 16:22
Странно до этого писали по другому. Вот это поворот.
 
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  • Daulet201999
 vlad7272 (Посетители) Сегодня, 16:19
Когда-то на этот вопрос жол-пол говорил совсем наоборот.Была статья в LADA
 
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  • Daulet201999
  • Ohotnik
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:17
Вроде это не светофор.и симофор.знаки приорететны когда симофор не работает ведь так?тогда плевать на все светофоры города и будем руководствоваться знаками еду по главной и плевать что красный горит.
 
 

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