Передвижение военной техники и звуки выстрелов: жителей Мангистау предупредили об учениях

С 7 по 12 августа на полигоне «Оймаша», расположенном в Мангистауской области, пройдет второй этап тактико-специальных учений «Қалқан».



- В период прохождения военных учений на территории области могут происходить такие события, как передвижение военной техники, слышны звуки выстрелов от применения вооружения. Заверяем, что в рамках проводимых вышеуказанных учений угрозы жизни и здоровью жителей и гостей региона не имеется, - говорится в сообщении управления внутренней политики акимата Мангистауской области.