В «Озенмунайгаз» высказались о проблемах с электричеством и зарплатах

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Несомненно, как заявили в АО «Озенмунайгаз», аварийные отключения электроэнергии отрицательно сказываются на добыче нефти. Несмотря на это, с начала года заработная плата работникам полностью выплачена. Рабочие места сохранены.
Справка по ограничению электроэнергии на сегодня, 5 августа:
С 13:40 со стороны МАЭК были введены ограничения на 4 МВт;
С 15:37 - ограничение на 1 МВт;
С 15:47 - ограничение на 2 МВт
Итого: 7 Мвт.
Напомним, ранее сообщалось, что была приостановлена работа нефтедобывающих скважин.
- Невзирая на трудности, планируется своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам. В этом направлении принимаются соответствующие меры, - заверили в АО «Озенмунайгаз».
Справка по ограничению электроэнергии на сегодня, 5 августа:
С 13:40 со стороны МАЭК были введены ограничения на 4 МВт;
С 15:37 - ограничение на 1 МВт;
С 15:47 - ограничение на 2 МВт
Итого: 7 Мвт.
- Остановлено восемь агрегатов из 36 единиц. В работе 28 агрегатов. Действующий фонд - 3750 скв. Остановка свк. не было. Все работают в штатном режиме. Дефицит – 7 МВт из 80 МВт, - объяснили в АО «Озенмунайгаз».
Напомним, ранее сообщалось, что была приостановлена работа нефтедобывающих скважин.
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