В «Озенмунайгаз» высказались о проблемах с электричеством и зарплатах

- Невзирая на трудности, планируется своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам. В этом направлении принимаются соответствующие меры, - заверили в АО «Озенмунайгаз».

- Остановлено восемь агрегатов из 36 единиц. В работе 28 агрегатов. Действующий фонд - 3750 скв. Остановка свк. не было. Все работают в штатном режиме. Дефицит – 7 МВт из 80 МВт, - объяснили в АО «Озенмунайгаз».