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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:32

Просмотров: 288

В «Озенмунайгаз» высказались о проблемах с электричеством и зарплатах

В АО «Озенмунайгаз» сообщили, что остановки скважин не было, а дефицит электроэнергии составляет 7 из 80 МВт. Заработная плата сотрудникам при этом будет выплачена своевременно и в полном объёме, заявили в компании.

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Несомненно, как заявили в АО «Озенмунайгаз», аварийные отключения электроэнергии отрицательно сказываются на добыче нефти. Несмотря на это, с начала года заработная плата работникам полностью выплачена. Рабочие места сохранены.

- Невзирая на трудности, планируется своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам. В этом направлении принимаются соответствующие меры, - заверили в АО «Озенмунайгаз».


Справка по ограничению электроэнергии на сегодня, 5 августа:

С 13:40 со стороны МАЭК были введены ограничения на 4 МВт;
С 15:37 - ограничение на 1 МВт;
С 15:47 - ограничение на 2 МВт
Итого: 7 Мвт.

- Остановлено восемь агрегатов из 36 единиц. В работе 28 агрегатов. Действующий фонд - 3750 скв. Остановка свк. не было. Все работают в штатном режиме. Дефицит – 7 МВт из 80 МВт, - объяснили в АО «Озенмунайгаз».


Напомним, ранее сообщалось, что была приостановлена работа нефтедобывающих скважин.



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