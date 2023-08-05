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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 2360

«Озенмунайгаз» «встал» в Мангистау

Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более 3 тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления. Рабочие переживают, что ситуация может сказаться на их зарплатах. Ситуацию прокомментировали в компании.

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Работа приостановлена, как уверяют сотрудники АО «Озенмунайгаз», с 4 августа. Причину объясняют нехваткой электричества.

Теперь же из-за приостановки работы сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.

В АО «Озенмунайгаз» корреспонденту Lada.kz также сослались на проблемы со стороны МАЭК.

Еще вечером 3 июля сработала автоматическая частотная разгрузка, вследствие которой была остановлена работа 30 агрегатов блочной кустовой насосной станции.

Введено ограничение электрических мощностей энергопередающих организаций. Всего остановлено 3784 добывающих скважины и 36 единиц агрегатов поддержания пластового давления.

Lada.kz ожидает комментарии от компании по вопросам: как изменится заработная плата рабочих и ожидаются ли сокращения.




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Комментарии ( 5 )

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  • alixah
  • K_e_k_s
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:54
Ущерба больше чем от крупной диверсии и виноватых нет.
Вот так и живем.
 
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  • Tankushka
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:18
Нужно в Узени установить памятник копателям скважин. Метра так на 4,5 , желательно из бронзы.
 
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  • Андpей
  • fitter
  • OlegVak
  • Ingul
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:23
Когда бабки предназначеные на ремонт оборудования хапали, не думали какие проблемы могут возникнуть! Теперь пожинайте плоды! Венуть все украденные бабки и посадить виновных!
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 17:02
Вот вам и итог думали маэк вечный и будет электричество давать и будут грабить и хапатт.пусть нефтяников которые бастовали требуя бешеных зарплат теперь придумают как добычу на уровне держать а то мне плевать на все главное платите много.убили комбинат скоро и город без света будет
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 16:34
Опять маэк(((? Что там случилось то?
 
 

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