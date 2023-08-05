«Озенмунайгаз» «встал» в Мангистау

Работа приостановлена, как уверяют сотрудники АО «Озенмунайгаз», с 4 августа. Причину объясняют нехваткой электричества.Теперь же из-за приостановки работы сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.В АО «Озенмунайгаз» корреспонденту Lada.kz также сослались на проблемы со стороны МАЭК.Еще вечером 3 июля сработала автоматическая частотная разгрузка, вследствие которой была остановлена работа 30 агрегатов блочной кустовой насосной станции.Введено ограничение электрических мощностей энергопередающих организаций. Всего остановлено 3784 добывающих скважины и 36 единиц агрегатов поддержания пластового давления.Lada.kz ожидает комментарии от компании по вопросам: как изменится заработная плата рабочих и ожидаются ли сокращения.