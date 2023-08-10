Благотворительный фонд «Халық» построит спортивный комплекс и дворовые площадки в Жанаозене

- В городе Жанаозен построят новые дворовые площадки и спортивный центр. Эта новость, безусловно, порадует жителей города. На данный момент мы активно работаем над этим проектом, выбирая 20 участков земли под дворовые площадки. Благотворительный Фонд «Халық» выделит необходимые средства и к 20 октября должны завершить строительство 20 площадок, которые будут переданы в эксплуатацию к 55-летию города,- сказал Айбек Косуаков.

- В спортивном центре одновременно смогут заниматься более 200 человек. А детские дворовые площадки будут соответствовать мировым стандартам. В результате подписания этого меморандума в этом направлении проведем дополнительные работы. «Стоит отметить, что попечителями благотворительного Фонда «Халық» являются Тимур и Динара Кулибаевы, - сказал Абильшаиков.

- Сейчас население активно растёт. Открытие новых рабочих мест вдохновляет молодёжь. Вместе с этим создание новых дворовых площадок для наших детей также радует. Важно, чтобы молодое поколение формировалось в культурной среде. Новые рабочие места напрямую влияют на их развитие. Хочется, чтобы такие проекты продолжали развивать, - сказал Саки Мынбай.

- Благотворительный фонд «Халық» уже реализовал несколько проектов. В качестве тренера я регулярно даю детям домашние спортивные задания. Дети могут заниматься дома и быть готовыми к урокам. Теперь предполагается создание еще 20 дворовых площадок в интересах жителей, - сказал Джайлыбаев.

Инициатором выступил благотворительный фонд «Халық». Совместно с акиматом Мангистауской области подписан меморандум на развитие массового спорта в городе.Аким города Жанаозен Айбек Косуаков сообщил, что новые дворовые площадки планируется открыть к 55-летию города.Исполнительный директор частного благотворительного Фонда «Халық» Нариман Абильшаиков сообщил, что меморандум о сотрудничестве направлен на создание условий для активного отдыха жителей города.Физкультурно-оздоровительного центр представит собой спортивное учреждение, где люди смогут заниматься различными видами спорта, такими как бокс, борьба, мини-футбол, теннис, волейбол и баскетбол. Кроме того, центр будет оснащен тренажерным залом, раздевалками и душевыми.Строительство нового спортивного центра в Жанаозене не только способствует улучшению физического состояния жителей, но и созданию новых рабочих мест. Во время его строительства будет создано 150 временных рабочих мест, а после его открытия - 50 постоянных рабочих мест.По словам секретаря, маслихата города Жанаозен Саки Мынбая, строительство объектов будет полезным не только для детей, но и молодежи.Стоит отметить, что частный благотворительный Фонд «Халық» уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в Жанаозене. В 2022 году при поддержке Фонда построили 16 воркаут и малых футбольных площадок. Их передали на баланс Акимата города.Надо отметить, частный благотворительный Фонд «Халық» основан в 2016 году. За это время фондом реализованы благотворительные проекты и программы на сумму более 45 миллиардов тенге.Сотрудничество между акиматом Жанаозена и фондом «Халық» важно для решения социальных задач и является примером успешной партнерской деятельности. Объединение усилий государственных органов и частных организаций позволяет эффективно удовлетворять потребности граждан.Руководитель общественного объединения «Бірлік» Батырбек Джайлибаев подчеркнул значение таких спортивных площадок.