Протесты рабочих в Жанаозене из-за трудового спора - в ТОО «Мольдир Мунай Сервис» сделали заявление

Работники ТОО «Молдир Мунай Сервис» вышли на акцию протеста, требуя улучшения условий труда и заработной платы.



В начале июля 36 работников ТОО «Молдир Мунай Сервис» начали акцию протеста, требуя повышения заработной платы, сравнимой с теми, что предоставляются в работах ПРС и КРС (подземный и капитальный ремонт скважин).



В ТОО «Молдир Мунай Сервис» заявили, что компания столкнулась с трудностями в сохранении рабочих мест, так как объемы работ по капитальному ремонту скважин для ТОО «Теңге Ойл Газ» завершились 5 июля. Согласно Трудовому Кодексу РК, работодатель отправил уведомления рабочим о расторжении трудовых обязательств из-за окончания срока действия договора.



Для сохранения рабочих мест компания выиграла тендер на проведение работ по физической ликвидации скважин на месторождении «Жетыбай» по заказу АО «МангистауМунайГаз». Для организации этих работ была создана ТОО «Молдир Мунай Сервис ЛТД» (ММС ЛТД), где планируется набрать 130 работников.



Работникам предложили перейти в ТОО «ММС ЛТД» с сохранением заработной платы, но они отказались, требуя перевода на работы по ПРС.



- Однако работники отвергли данное предложение и потребовали перевести их на работы по ПРС, где в настоящее время не имеется вакантных штатных единиц. Работники обратились в государственные органы и проверка показала отсутствие дискриминации по оплате труда. Руководство заявляет, что не может выполнить все требования, и призывает работников прекратить незаконную акцию протеста, - говорится в заявлении ТОО «Молдир Мунай Сервис».



Трудовой конфликт пытались урегулировать путем переговоров.



- Данный вопрос рассматривали на заседании трехсторонней комиссии по социальному партнерству и урегулированию трудовых конфликтов под председательством заместителя акима области К. Кульджанова. Также 1 августа на площадке областного центра профсоюзов с участием представителей АО «Казмунайгаз», областной прокуратуры и акимата области с работниками и руководством ТОО «ММС» обсуждались варианты решения данного спора, - говорится в сообщении.



В компании отметили, что ситуация остается сложной, и работники продолжают выдвигать новые требования.



- В настоящее время работники протестуют перед офисом ТОО «ММС», периодически выдвигая новые требования, среди которых повышение заработной платы, внедрение их в алгоритм перевода в АО «Озенмунайгаз», гарантия обязательного трудоустройства даже в случае окончания объемов работы и т.д. Руководство ТОО «Молдир Мунай Сервис» не имеет возможностей исполнить требования бастующих работников, и часть требований не входит в компетенцию ТОО. Гонениям и давлению работники не подвергались и не будут. Обсуждать перевод на работы по ПРС бессмысленно, так как в данном направлении не имеется дополнительных объемов работ для открытия дополнительных штатных единиц. Также доводим до сведения бастующих работников, что в случае отказа в трудоустройстве на предлагаемые рабочие места руководство ТОО оставляет за собой право пригласить на вакантные рабочие места людей из числа безработных граждан, - заключили на предприятии.

