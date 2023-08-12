Экологическая катастрофа: в День Каспия жители Актау высказались об обмелении моря

На том месте, где мы проводили съёмку, в конце 70-х вода доходила почти до проезжей части.Действительно, больно наблюдать, с какой скоростью море покидает наш город. Уровень его катастрофически снижается. Но туристы, приезжающие в Актау, не ощущают того, что видим мы, прожившие здесь уже десятки лет.Жители Актау поделились своим мнением о ситуации с морем. Смотрите в видео, что думают горожане.Будем надеяться на оптимистичные прогнозы экологов, которые уверяют нас в том, что это явление временное и преходящее.