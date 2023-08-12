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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 875

Экологическая катастрофа: в День Каспия жители Актау высказались об обмелении моря

К международному дню Каспийского моря, который отмечается сегодня, 12 августа, корреспонденты Lada.kz решили провести опрос жителей Актау и узнать, что они думают об обмелении Каспия? Каким будет Актау, если не будет моря, и видят ли они жизнь без него здесь?

Фото автора
На том месте, где мы проводили съёмку, в конце 70-х вода доходила почти до проезжей части.

Действительно, больно наблюдать, с какой скоростью море покидает наш город. Уровень его катастрофически снижается. Но туристы, приезжающие в Актау, не ощущают того, что видим мы, прожившие здесь уже десятки лет.

Жители Актау поделились своим мнением о ситуации с морем. Смотрите в видео, что думают горожане.



Будем надеяться на оптимистичные прогнозы экологов, которые уверяют нас в том, что это явление временное и преходящее.

Каспий, с праздником тебя, возвращайся поскорее!



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Комментарии ( 4 )

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meleet (Посетители) Сегодня, 15:01
Какой проект советских ученых может спасти Каспий от высыхания. Интервью «Москва-Баку»
Татьяна Новикова "Москва-Баку"24.06.2022 19:07

Почитайте эту статью, для тех кому интересно.
выдержка из статьи :
Так ли опасна ситуация со снижением уровня Каспия, порталу «Москва-Баку» прокомментировал доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Анатолий Фролов.
Если уровень достигнет отметок минус 31– минус 32 метра, это будет уже большая проблема, которая приведет к исчезновению Северного Каспия. От него могут остаться два глубоководных водоема, а это уже будет не тот Каспий, который есть. Такая опасность действительно существует. Предотвратить или хотя бы смягчить современное понижение уровня Каспия можно. Например, в случае согласия Республики Туркменистан и совместных усилий всех прикаспийских стран, построить и ввести в эксплуатацию именно регулируемое сооружение в проливе, которое соединит Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол. Это обеспечит экономию морской воды до 18-20 куб.км/год.

Ученый муж качает головой,
Поэт грустит, писатель сожалеет,
Что Каспий от черты береговой
С годами отступает и мелеет.
Мне кажется порой, что это чушь,
Что старый Каспий обмелеть не может,
Процесс мельчанья некоторых душ
Меня гораздо более тревожит.
(Расул Гамзатов)
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:48
Пока Каспий отступил, почистили бы берег от камней и остатков былых конструкций.
Будем надеяться, что Каспий вернется.
Уже подобное бывало.
 
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termesso (Посетители) Сегодня, 14:36
У Каспия нет никакой катастрофы. Катастрофа только в сознании людей, спекулирующих на теме колебаний уровня Каспийского моря.
 
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meleet (Посетители) Сегодня, 14:19
Бигельды Г. создал эту петицию с обращением к Министерство энергетики РК, Министерство экологии РК, компания NCOC
Мы – инициативная группа неравнодушных граждан, которая проанализировала информацию о строительстве двух 56 километровых каналов на дне Каспия. Мы подробно изучили проект, который определит судьбу моря на следующие 30 лет, и заявляем: стратегия консорциума NCOC и министерства энергетики является губительной для флоры и фауны Каспийского моря. Компания NCOC, министерство экологии и министерство энергетики игнорируют прямую угрозу экологии Казахстана.
Опубликовано 2 апреля 2021 (Обновление 26 мая 2021
Строительство этих каналов давно окончено. ( речь идет
о уже введенных в эксплуатацию
каналах на Прорве)
Как вы думаете ? Повлияли ли они на омеление
Каспия ?
Давайте прочтем публикацию ниже :

Залив Кара Богаз гол в Туркменистане :
Уникальность этого залива заключается в том, что, несмотря на то, что он является частью огромного Каспия, химический состав его воды значительно отличается от вод соседа. Водообмен между ними происходит очень медленно, так как ширина и глубина пролива крайне незначительны. Если быть точнее, то это не водообмен в его классическом понимании, а просто перетекание воды из Каспия в залив, который находится на 4,5 метра ниже уровня моря. Попавшая таким образом в залив вода оказывается в мелком и быстро прогревающемся водоеме, она стремительно испаряется во время теплого сезона....
Плотина на узком проливе была построена в 1980-ом году и превратила Кара-Богаз-Гоз в мелкое соленое озеро, которое без притока воды стремительно испарялось. Неожиданно для всех Каспий в 80-х годах стал демонстрировать стабильное увеличение уровня воды
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/20120-zaliv-kara-bogaz-gol-zachem-ego-snachala-o


tdelili-ot-kaspiya?ysclid=ll7sr2wycq915134371
Вероятно, нужно для начала собрать
руководство стран Каспия.
Решить на межгосударственном уровне вопрос о засыпке каналов и залива.
Только такие кардинальные меры приведут к остановке обмеления Каспия..
Судя по публкациям и "злополучные" каналы о которых все молчат и Залив - являются
мощными испарителями воды посчитав их площадь
поверхности можно определить сколько фактически воды испаряется " в небо"..
Пока ситуация "не катастрофична"- но такие меры необходимо по моему мнени принимать
уже сейчас !
 
 

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