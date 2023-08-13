Новое видеообращение: Нефтяников сокращают на месторождении в Мангистау

- Мы хотим остаться, потому что нет никаких гарантий, что будет работа на новом месте. Необходимо провести собрание и указать причину сокращения. В данном случае нарушены права работников. Обращаемся за помощью к президенту страны Касым-Жомарт Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву и прокурору региона Руфату Куттукову, - сообщили нефтяники.

Сотрудники «TOTAL E & P Dunga» заявляют, что руководство компании намерено перевести их в подрядную организацию. «TOTAL E & P Dunga» сокращает персонал, находящийся на прямых контрактах.Извещение о сокращении, как говорят работники, получили уже 10 человек.