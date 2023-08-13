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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 1306

Новое видеообращение: Нефтяников сокращают на месторождении в Мангистау

Порядка двух десятков работников компании «TOTAL E & P Dunga» на нефтегазовом месторождении «Дунга» в Тупкараганском районе записали видеообращение.

Обращение работников «TOTAL E & P Dunga». Кадр видео
Сотрудники «TOTAL E & P Dunga» заявляют, что руководство компании намерено перевести их в подрядную организацию. «TOTAL E & P Dunga» сокращает персонал, находящийся на прямых контрактах.

Извещение о сокращении, как говорят работники, получили уже 10 человек.

- Мы хотим остаться, потому что нет никаких гарантий, что будет работа на новом месте. Необходимо провести собрание и указать причину сокращения. В данном случае нарушены права работников. Обращаемся за помощью к президенту страны Касым-Жомарт Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву и прокурору региона Руфату Куттукову, - сообщили нефтяники.





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Комментарии ( 1 )

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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 13:47
Нефть становится бесполезным ресурсом. Тем более и возможность её добывать теряется. Что бы работала вышка - нужно электричество, если кто не знал lol

Поднимать зарплаты в первую очередь нужно работникам энергетической отрасли.
 
 

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