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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:24

Просмотров: 2699

Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире

На каком этапе находится проект строительства стадиона, рассказала руководитель проекта реконструкции спортивного комплекса «Каспий» Оксана Корнацкая.

Проект стадиона. Фото предоставила
Около года назад местные жители обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой сохранить спорткомплекс «Каспий». Они были озабочены тем, что на его месте могут построить гостиницу, а люди останутся без возможности заниматься спортом. Горожан услышали. На месте полностью изношенного, угрожающего жизни детей и взрослых комплекса, было решено построить новый. Вопросом заинтересовался союз европейских футбольных ассоциаций UEFA.

Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире


На сегодня завершена работа над технической документацией и выделен земельный участок для строительства нового спортивно-тренировочного многофункционального оздоровительного комплекса под открытым небом. Он войдет в группу спортивных сооружений крытого спортивного комплекса «Каспий».

Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире


- Горожане, выступающие за здоровый образ жизни, смогут заниматься спортом на стадионе совершенно бесплатно. В то же время комплекс, соответствующий требованиям международных стандартов, обеспечит инфраструктурные возможности для тренировок подрастающего поколения спортсменов. Это позволит им легче и быстрее добиваться профессиональных результатов. Его также можно будет использовать для тренировок национальной сборной Казахстана, проведения крупнейших республиканских и международных соревнований, - делится Оксана Корнацкая.


Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире


В настоящее время идет работа по благотворительному проекту реновации полей с Казахстанской федерацией футбола.

Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире


- Соглашение уже подписано. Это значит, что искусственное футбольное поле будет нам предоставлено на безвозмездной основе, за счет средств UEFA и 1XBET. Следующий этап - подача заявки в Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Фонд - единый оператор благотворительности группы компаний «Samruk-Kazyna» реализует в соответствии с разработанными «Правилами оказания и мониторинга благотворительности» благотворительные, социально-значимые программы и проекты в Казахстане. Такое предложение мы получили от АО «Каражанбасмунай», участника Фонда «Samruk-Kazyna Trust». Решить поставленные задачи нам позволило сотрудничество с областными исполнительными органами, - отметила спикер.


Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире


Над проектом работает команда квалифицированных специалистов из Актау, Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире


- Мы запустим первый в Казахстане медийный онлайн-проект. Строительство стадиона будет освещаться в прямом эфире, а значит, будет совершенно прозрачным. Кроме того, это просто интересно, особенно жителям города, которые очень рады, что мечты сбываются. Глава государства поставил перед нами цель и дал нам в руки все необходимые инструменты для этой работы, в числе которых благотворительные программы, поручения представителям разных уровней власти о содействии и сотрудничестве. Остальное все в наших руках, - подытожила Оксана Корнацкая.


Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире



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Комментарии ( 2 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 00:44
бла-бла-бла...
 
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  • Белое ☀️
  • ladakz2023
 cas277cas (Посетители) Вчера, 20:08
Лучше бы транслировали в прямом эфире как умирает МАЭК...
 
 

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