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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:28

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В отделе образования Актау прокомментировали избиение ребенка в детском саду

В Актау возник скандал вокруг избиения ребенка в частном детском саду. По словам матери, ее сын систематически возвращался домой с синяками. Женщина написала заявление в полицию, однако воспитатель обещала возместить расходы на лечение ребенка, но перешла на другую работу, избежав наказания.

Скриншот видеоматериала
Кадры, как в одном из частных детских садов бездействует воспитатель, опубликовала мать пострадавшего ребенка в Instagram. Автор поста сообщила, что подобный инцидент произошел в апреле 2023 года. На видео видно, как дети наступают ногами на другого, тогда как воспитатель «сидит в телефоне» и не обращает внимание на происходящее.

- Моего сына в течение 2-х недель избивала воспитательница в садике. Мой сын теперь не разговаривает. В апреле я написала заявление, когда воспитатель и директор пообещали оплатить лечение моего сына у специалистов за полгода. Веря их словам, я забрала заявление без оформления расписки – такое случается со мной впервые. Затем меня начали «кормить завтраками», а через три месяца воспитатель сказала, что ничего мне не даст, и якобы «иди, куда хочешь». Директор соблюла своё обещание, а воспитатель отказалась. Я попросила ее выплатить мне деньги в добровольной форме или в денежном виде, но она начала угрожать мне, обвиняя в шантаже. Она так и не извинилась, и мой ребенок так и не получил компенсацию за моральные страдания, - сообщила мать пострадавшего ребенка Асем.

По словам матери ребенка, воспитатель проходит практику в государственном детском саду Жанаозена.

- У меня нет претензий к директору и саду. Моя ошибка заключалась в том, что я сначала должна была оплатить лечение сына, а потом забирать заявление. Так как это был мой первый опыт, я не знала, что делать, - говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования города Актау.

- Установлено, что трехлетний воспитанник детского сада пострадал от действий других детей. При этом помощник воспитателя не обращала внимание на ситуацию, а сама воспитатель не предпринимала никаких мер. Заведующая детского сада сделала замечание персоналу, в итоге воспитатель уволилась с работы по собственному желанию, а родители приняли решение - забрать ребенка из детского сада. Конфликт между родителями и воспитателем продолжился. Информация по данной ситуации была предоставлена заведующей детским садом. Следует отметить, что из-за моратория на проверки в частных детских садах отдел образования города Актау не имеет возможности провести расследование. Родители могут обращаться в компетентные органы, - сообщили в ведомстве.




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