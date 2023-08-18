В отделе образования Актау прокомментировали избиение ребенка в детском саду

Кадры, как в одном из частных детских садов бездействует воспитатель, опубликовала мать пострадавшего ребенка в Instagram. Автор поста сообщила, что подобный инцидент произошел в апреле 2023 года. На видео видно, как дети наступают ногами на другого, тогда как воспитатель «сидит в телефоне» и не обращает внимание на происходящее.- Моего сына в течение 2-х недель избивала воспитательница в садике. Мой сын теперь не разговаривает. В апреле я написала заявление, когда воспитатель и директор пообещали оплатить лечение моего сына у специалистов за полгода. Веря их словам, я забрала заявление без оформления расписки – такое случается со мной впервые. Затем меня начали «кормить завтраками», а через три месяца воспитатель сказала, что ничего мне не даст, и якобы «иди, куда хочешь». Директор соблюла своё обещание, а воспитатель отказалась. Я попросила ее выплатить мне деньги в добровольной форме или в денежном виде, но она начала угрожать мне, обвиняя в шантаже. Она так и не извинилась, и мой ребенок так и не получил компенсацию за моральные страдания, - сообщила мать пострадавшего ребенка Асем.По словам матери ребенка, воспитатель проходит практику в государственном детском саду Жанаозена.- У меня нет претензий к директору и саду. Моя ошибка заключалась в том, что я сначала должна была оплатить лечение сына, а потом забирать заявление. Так как это был мой первый опыт, я не знала, что делать, - говорится в публикации.Ситуацию прокомментировали в отделе образования города Актау.- Установлено, что трехлетний воспитанник детского сада пострадал от действий других детей. При этом помощник воспитателя не обращала внимание на ситуацию, а сама воспитатель не предпринимала никаких мер. Заведующая детского сада сделала замечание персоналу, в итоге воспитатель уволилась с работы по собственному желанию, а родители приняли решение - забрать ребенка из детского сада. Конфликт между родителями и воспитателем продолжился. Информация по данной ситуации была предоставлена заведующей детским садом. Следует отметить, что из-за моратория на проверки в частных детских садах отдел образования города Актау не имеет возможности провести расследование. Родители могут обращаться в компетентные органы, - сообщили в ведомстве.