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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 1271

Четыре школы строятся в Мангистау на деньги коррупционеров

В Мангистауской области ведется строительство четырех школ на деньги, изъятые у коррупционеров и переданные в фонд поддержки инфраструктуры образования. Ввести в эксплуатацию все четыре объекта планируется в 2024 году. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По поручению Главы государства все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.

В Мангистауской области ведется строительство четырех школ для ликвидации трехсменного обучения, а также решения проблем дефицита ученических мест.

В текущем году за счет фонда поддержки инфраструктуры образования выделены средства на завершение начатых четырех объектов, из них:

- строительство школы на 1200 мест в 19А микрорайоне в Актау;
- строительство школы на 1200 мест в 18 микрорайоне в Актау;
- строительство школы на 1200 мест в жилом массиве «Алау» в селе Баскудык Мунайлинского района;
- строительство школы на 1200 мест в жилом массиве «Кызылтобе-2» в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района.

Ввод объектов в эксплуатацию, как сообщили в управлении образования, запланирован на 2024 год.



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Комментарии ( 2 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:22
мунайши73,

Полностью согласен, прецедент есть. Именем одного из великих коррупционеров нашей страны итак названы десятки учреждений.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Наги_Актау
  • zloyfil
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:33
Страна должна знать своих "героев". Можно этим школам присвоить их имена.
 
 

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