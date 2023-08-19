Четыре школы строятся в Мангистау на деньги коррупционеров

По поручению Главы государства все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.



В Мангистауской области ведется строительство четырех школ для ликвидации трехсменного обучения, а также решения проблем дефицита ученических мест.



В текущем году за счет фонда поддержки инфраструктуры образования выделены средства на завершение начатых четырех объектов, из них:



- строительство школы на 1200 мест в 19А микрорайоне в Актау;

- строительство школы на 1200 мест в 18 микрорайоне в Актау;

- строительство школы на 1200 мест в жилом массиве «Алау» в селе Баскудык Мунайлинского района;

- строительство школы на 1200 мест в жилом массиве «Кызылтобе-2» в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района.



Ввод объектов в эксплуатацию, как сообщили в управлении образования, запланирован на 2024 год.