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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 1599

В аэропорту Актау почти на сутки застряли пассажиры

Представители авиакомпании, как утверждают пассажиры, не объясняют причины.

Фото предоставили пассажиры рейса
По словам пассажиров рейса DV-742 сообщением Актау-Астана, вылет был назначен сегодня, 19 августа, на 05:05. Рейс постоянно задерживали и переносили на один час. В итоге люди прождали уже около 10 часов.

- Представители авиакомпании «Scat» всеми силами избегают пассажиров, причины не объясняют. Многие с детьми уже 10 часов в аэропорту.


После полудня рейс запланировали в 14:30.

В 15:00 стало известно, что воздушное судно не вылетело. Время вылета, как сообщили пассажиры, перенесли на 20 августа на 04:00. Получается, им предстоит ждать еще 13 часов.

В авиакомпании «Scat» сообщили, что при проведении предполетной подготовки была выявлена необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено все необходимое, включая питание, напитки и т.д.

- Представители компании работают с пассажирами. Их безопасность - главный приоритет авиакомпании, - отметили в «Scat».





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Комментарии ( 4 )

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  • Шевченко 81
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 20:15
Toni.S.Toni.S,
Совершенно верно! Перевозчик обязан обеспечить еду/напитки. Если вылет завтра в 4ч утра, то надо людей размещать в гостинице, пусть поспят, отдохнут. Хватит издеваться над людьми!
"Скат" в этом отношении всегда пытается улизнуть от ответственности, скажут "извините, простите, задержка" и исчезают, прячутся от людей. Был у меня случай с этой компанией, задержка примерно 4ч, но напитки никто не предложил ни через два часа, ни через три часа. Да и некому было их предлагать - представитель комнании "испарился" сразу после заявления о задержки рейса.
 
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Toni.S.Toni.S (Гости) Сегодня, 17:12
Часть 3.

3. За просрочку доставки пассажира в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере трех процентов от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, помимо возмещения убытков, понесенных пассажиром, если последние имели место в связи с такой просрочкой.

Сумма штрафа не может превышать стоимости приобретенного тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка).

4. Выплата штрафа за просрочку доставки пассажира в пункт назначения производится перевозчиком по заявлению пассажира через интернет-ресурс и пункты продажи билетов перевозчика.

5. Перевозчики, допустившие нарушения требований, предусмотренных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Сроки исковой давности.

1. Иски к перевозчику, вытекающие из перевозки, могут быть предъявлены в случаях полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения ответа от перевозчика на предъявленную претензию по истечении пятнадцати рабочих дней с момента направления претензии.
2. Срок исковой давности по договору перевозки – два года.
3. Срок исковой давности исчисляется со следующего дня после наступления события, послужившего основанием для предъявления иска.
 
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  • GIBSON.SG
 Toni.S.Toni.S (Гости) Сегодня, 17:01
Мы сами виноваты, потому что не хотим подавать коллективные иски в суды. Отсюда беспредел со стороны услугодателей и продавцов.
Вот, что я нашёл в Egov, (читайте):

Часть 1.

Действующим законодательством Республики Казахстан, а именно статьей 86 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» предусмотрена ответственность перевозчика перед пассажиром при отмене или задержке рейса, а также сроки исковой давности.

1. При изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1.1 предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
1.2 два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
1.3 обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
1.4 обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:
- через каждые шесть часов - в дневное время;
- через каждые восемь часов - в ночное время;
1.5 размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;
1.6 доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Часть 2.

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

При изменении статуса рейса перевозчик, как только ему стало известно о таком изменении, информирует пассажира по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты, указанным при приобретении билета, а также в аэропорту о:

1. причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, и (или) о новом маршруте;
2. перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна в соответствии с частью первой настоящего пункта.

2. При изменении статуса рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

2.1 обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
2.2 возвратить пассажиру полную стоимость билета.
 
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  • ЛШП
  • K_e_k_s
  • meleet
  • ЁмоЁ
  • Toni.S.Toni.S
  • GIBSON.SG
  • Шевченко 81
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:39
Вот такой у нас "сервис" практически везде.
Накупили рухляди и теперь "заботятся" о безопасности пассажиров.
 
 

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