В аэропорту Актау почти на сутки застряли пассажиры

- Представители авиакомпании «Scat» всеми силами избегают пассажиров, причины не объясняют. Многие с детьми уже 10 часов в аэропорту.

- Представители компании работают с пассажирами. Их безопасность - главный приоритет авиакомпании, - отметили в «Scat».

По словам пассажиров рейса DV-742 сообщением Актау-Астана, вылет был назначен сегодня, 19 августа, на 05:05. Рейс постоянно задерживали и переносили на один час. В итоге люди прождали уже около 10 часов.После полудня рейс запланировали в 14:30.В 15:00 стало известно, что воздушное судно не вылетело. Время вылета, как сообщили пассажиры, перенесли на 20 августа на 04:00. Получается, им предстоит ждать еще 13 часов.В авиакомпании «Scat» сообщили, что при проведении предполетной подготовки была выявлена необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено все необходимое, включая питание, напитки и т.д.