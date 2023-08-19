Застрявшие на сутки: как ожидают рейс пассажиры в Актау

Фото предоставили пассажиры
На время ожидания иногородних пассажирам предоставлено размещение в отеле. Однако, в связи с заменой воздушного судна изменилась провозная емкость. Несколько пассажиров были пересажены на ближайшие рейсы, на которых были доступны свободные места.
Центр поддержки находится на связи с пассажирами, предлагает все доступные варианты перебронирования. Так же пассажиры могут осуществить полный возврат стоимости перелета.
Вылет запланирован на завтра, 20 августа, в 04:00.
Напомним, почти на сутки задержали рейс в аэропорту Актау.
Центр поддержки находится на связи с пассажирами, предлагает все доступные варианты перебронирования. Так же пассажиры могут осуществить полный возврат стоимости перелета.
Вылет запланирован на завтра, 20 августа, в 04:00.
Напомним, почти на сутки задержали рейс в аэропорту Актау.
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