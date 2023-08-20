Жители хотят перекрыть дорогу в Актау

- Пусть участковые инспекторы привлекают к ответственности тех, кто оставляет строительный мусор. Необходимо привлекать СЭС к решению данной проблемы, так как мусорные контейнеры не соответствует санитарным требованиям, - говорят жители.

По словам жильцов ЖК «Otyrar city» в 20 микрорайоне, позавчера, 18 августа, они находились 15 часов без света.В ГКП «АУЭС» им сообщили, что произошла масштабная авария. Оказалось, что в семи местах был повреждён кабель.Вчера ночью, 19 августа, им снова отключили электричество. Снова авария. С утра включили в 07:00 и в 10:00 его не стало. В 10:40 подача электричества возобновилась.Для решения проблемы, как утверждают люди, необходимо поменять кабель. Застройщик пообещал, что будет прокладывать кабель с 18А микрорайона, но по сегодняшний день проблема не разрешена.Со слов жителей, они обращались в акимат, но там также бездействуют.ГКП «АУЭС» также не берётся за ремонт кабеля, потому что пока его не передали на баланс.Ещё одна проблема, которая спровоцировала людей выйти на пикет, это мусор. Из-за его скопления появились крысы. Жители на свои средства пригласили дезинфекторов.Сегодня вечером люди планируют перекрыть проезжую часть между 18А и 20 микрорайонами(арка), чтобы тем самым привлечь внимание общественности.