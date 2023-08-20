Жители хотят перекрыть дорогу в Актау

Без света. Фото предоставили жители ЖК «Otyrar city»
По словам жильцов ЖК «Otyrar city» в 20 микрорайоне, позавчера, 18 августа, они находились 15 часов без света.
В ГКП «АУЭС» им сообщили, что произошла масштабная авария. Оказалось, что в семи местах был повреждён кабель.
Вчера ночью, 19 августа, им снова отключили электричество. Снова авария. С утра включили в 07:00 и в 10:00 его не стало. В 10:40 подача электричества возобновилась.
Для решения проблемы, как утверждают люди, необходимо поменять кабель. Застройщик пообещал, что будет прокладывать кабель с 18А микрорайона, но по сегодняшний день проблема не разрешена.
Со слов жителей, они обращались в акимат, но там также бездействуют.
ГКП «АУЭС» также не берётся за ремонт кабеля, потому что пока его не передали на баланс.
Ещё одна проблема, которая спровоцировала людей выйти на пикет, это мусор. Из-за его скопления появились крысы. Жители на свои средства пригласили дезинфекторов.
Сегодня вечером люди планируют перекрыть проезжую часть между 18А и 20 микрорайонами(арка), чтобы тем самым привлечь внимание общественности.
В ГКП «АУЭС» им сообщили, что произошла масштабная авария. Оказалось, что в семи местах был повреждён кабель.
Вчера ночью, 19 августа, им снова отключили электричество. Снова авария. С утра включили в 07:00 и в 10:00 его не стало. В 10:40 подача электричества возобновилась.
Для решения проблемы, как утверждают люди, необходимо поменять кабель. Застройщик пообещал, что будет прокладывать кабель с 18А микрорайона, но по сегодняшний день проблема не разрешена.
Со слов жителей, они обращались в акимат, но там также бездействуют.
ГКП «АУЭС» также не берётся за ремонт кабеля, потому что пока его не передали на баланс.
Ещё одна проблема, которая спровоцировала людей выйти на пикет, это мусор. Из-за его скопления появились крысы. Жители на свои средства пригласили дезинфекторов.
- Пусть участковые инспекторы привлекают к ответственности тех, кто оставляет строительный мусор. Необходимо привлекать СЭС к решению данной проблемы, так как мусорные контейнеры не соответствует санитарным требованиям, - говорят жители.
Сегодня вечером люди планируют перекрыть проезжую часть между 18А и 20 микрорайонами(арка), чтобы тем самым привлечь внимание общественности.