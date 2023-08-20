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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 1969

Жители хотят перекрыть дорогу в Актау

Этим вечером жильцы готовы выйти на пикет из-за постоянных проблем с электричеством.

Без света. Фото предоставили жители ЖК «Otyrar city»
По словам жильцов ЖК «Otyrar city» в 20 микрорайоне, позавчера, 18 августа, они находились 15 часов без света.

В ГКП «АУЭС» им сообщили, что произошла масштабная авария. Оказалось, что в семи местах был повреждён кабель.

Вчера ночью, 19 августа, им снова отключили электричество. Снова авария. С утра включили в 07:00 и в 10:00 его не стало. В 10:40 подача электричества возобновилась.

Для решения проблемы, как утверждают люди, необходимо поменять кабель. Застройщик пообещал, что будет прокладывать кабель с 18А микрорайона, но по сегодняшний день проблема не разрешена.

Со слов жителей, они обращались в акимат, но там также бездействуют.

ГКП «АУЭС» также не берётся за ремонт кабеля, потому что пока его не передали на баланс.

Ещё одна проблема, которая спровоцировала людей выйти на пикет, это мусор. Из-за его скопления появились крысы. Жители на свои средства пригласили дезинфекторов.

Жители хотят перекрыть дорогу в Актау


- Пусть участковые инспекторы привлекают к ответственности тех, кто оставляет строительный мусор. Необходимо привлекать СЭС к решению данной проблемы, так как мусорные контейнеры не соответствует санитарным требованиям, - говорят жители.


Сегодня вечером люди планируют перекрыть проезжую часть между 18А и 20 микрорайонами(арка), чтобы тем самым привлечь внимание общественности.



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Комментарии ( 3 )

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 IMHO (Посетители) Сегодня, 21:01
От строительного мусора крысы не заводятся!Скорее всего жители сами устроили там мусорку, скидывая куда-попало свои бытовые отходы. Вот крысы и завелись!
Я бываю там иногда по работе, контейнеры стоят обычные, как и в других микрорайонах. Какие еще несоответствия?
А вот, то что мусором они обычно переполнены, так это, наверное, за вывоз мусора надо вовремя платить!
И перекрывать дорогу не имеете права! Остальные жители города никак не виноваты в ваших проблемах. Идите в Акимат, в АУЭС, в СЭС - там высказывайте свое недовольство и перекрывайте им въезды-выезды!
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 18:13
Это наехавшие с аулов у них такой прикол такая тема дорогу перекрывать. Маразм то голодовку то дороги закрывать. Штраф надо ввести и нормально будет.мода как чуть что дорогу закрыть
 
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 Макс С. (Посетители) Сегодня, 17:51
Допустим я еду по делам в районе этой Арки. И вдруг эту дорогу перекрывают жители Отырар Сити. Этим самым сильно мешая моим планам, маршруту и времени. Я не работник акимата, незнаком с застройщиком Отырар Сити и тд.
Почему я, должен ущемляться в своих правах из за отсутствия света и крыс в Отырар Сити ?)
 
 

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