Ну очень привлекательный участок! Что будет на территории бывшей резиденции президента в Актау, пока не решено

Земельную территорию в микрорайоне «Самал», где много лет располагалась резиденция президента, вернули государству. Ранее сообщалось, что стоимость участка площадью 225 гектаров составляет один миллиард тенге.



В управлении земельных отношений акимата Мангистауской области сообщили, что земельный участок еще в 2002-2004 годах был предоставлен в собственность АО «Мангистаумунайгаз», а затем в те же годы был продан ТОО «Oil Real Estate».



Спустя более 20 лет в ходе судебных разбирательств установлено, что земельный участок продали незаконно. Владелец участка пытался отменить решение суда первой инстанции, подав на апелляцию.



- При предоставлении земельного участка акиматом города Актау не соблюден общий порядок предоставления, т.е. земельный участок был предоставлен без заключения земельной комиссии и землеустроительного проекта. Требование департамента о возврате земельного участка в собственность государства было удовлетворено судом первой инстанции. Апелляционная жалоба, поданная ответчиком, оставлена без удовлетворения решением Мангистауского областного суда. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в управлении земельных отношений акимата Мангистауской области.



В Актауском городском акимате сообщили, что еще пока неизвестно, что именно будет построено на данном земельном участке.



- Данный участок будет включен в генеральный план и будет разработана детальная планировка. После этого можно будет сказать что будет построено на этом участке, - сообщили в акимате.



Напомним, ранее сообщалось, что по поручению президента региональные резиденции главы государства в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей. Резиденции президента в Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областях планируют переоборудовать в детские оздоровительные центры.