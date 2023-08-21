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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 159

Ну очень привлекательный участок! Что будет на территории бывшей резиденции президента в Актау, пока не решено

Бывшая резиденция президента в Актау будет переоборудована для детей, однако в городском акимате еще не приняли решение - что именно построят на участке площадью более 225 гектаров в микрорайоне «Самал».

Фото с сайта mapio.net
Земельную территорию в микрорайоне «Самал», где много лет располагалась резиденция президента, вернули государству. Ранее сообщалось, что стоимость участка площадью 225 гектаров составляет один миллиард тенге.

В управлении земельных отношений акимата Мангистауской области сообщили, что земельный участок еще в 2002-2004 годах был предоставлен в собственность АО «Мангистаумунайгаз», а затем в те же годы был продан ТОО «Oil Real Estate».

Спустя более 20 лет в ходе судебных разбирательств установлено, что земельный участок продали незаконно. Владелец участка пытался отменить решение суда первой инстанции, подав на апелляцию.

- При предоставлении земельного участка акиматом города Актау не соблюден общий порядок предоставления, т.е. земельный участок был предоставлен без заключения земельной комиссии и землеустроительного проекта. Требование департамента о возврате земельного участка в собственность государства было удовлетворено судом первой инстанции. Апелляционная жалоба, поданная ответчиком, оставлена без удовлетворения решением Мангистауского областного суда. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в управлении земельных отношений акимата Мангистауской области.

В Актауском городском акимате сообщили, что еще пока неизвестно, что именно будет построено на данном земельном участке.

- Данный участок будет включен в генеральный план и будет разработана детальная планировка. После этого можно будет сказать что будет построено на этом участке, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что по поручению президента региональные резиденции главы государства в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей. Резиденции президента в Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областях планируют переоборудовать в детские оздоровительные центры.



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Комментарии ( 2 )

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 from Aktau (Посетители) Сегодня, 17:21
генплан г. Актау покажут жителям?
 
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 Sensation (Посетители) Сегодня, 17:20
Скорее всего и как всегда высотные дома, бизнес центры, рестораны будут строить в этом желанном месте. Не очень верится что именно в Актау там будут строиться детские оздоровительные центры
 
 

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