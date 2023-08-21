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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:57

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Мужчина спас Большую поганку в Мангистауской области

Житель Мангистау Нургазы Кайырбай оказал помощь Большой поганке (водоплавающая птица), оказавшейся в беде. О случае спасения рассказали в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Спасенная птица
Нургазы Кайырбай обнаружил птицу на дороге, ведущей в сторону аэропорта. Мужчина забрал её домой. После этого состояние птицы улучшилось.

- Состояние птицы было очень плохим. При этом она проявляла агрессию. Я пытался ее накормить, но она ничего не ела, - рассказал Нургазы Кайырбай.

Птицу передали в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Специалисты установили, что это Большая поганка.

- Не исключено, что птица ослабла в результате миграции и у нее не осталось сил лететь дальше. После осмотра мы доставили ее в естественную среду обитания, - прокомментировал Габбас Досатов, руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

По его словам, в Мангистау обитает очень много красивых и редких птиц, поэтому жителям региона нужно знать, как вести себя при обнаружении раненых или ослабленных особей.

- В первую очередь нужно обращаться к специалистам, которые могут осмотреть состояние пернатых. Затем они принимают решение о ее дальнейшей судьбе. Кому-то иногда нужна помощь, некоторых нужно просто доставить в водоемы, - добавил Габбас Досатов.

Поганка или Чомга - род водоплавающих птиц, по суше ходят мало, устраивают гнёзда в зарослях камыша, на воде. Гнездо, как плот, может плавать по всему водоёму. В гнезде обычно находится 6-8 одноцветных яиц, которые птицы закидывают растительным мусором, собираясь ненадолго отлучиться от кладки. Птенцы проводят большую часть времени на спинах своих родителей. Они способны плавать и нырять уже после вылупления, но делают это только в случае опасности. Основная их пища - рыба, лягушки и водные насекомые. Свое название «Большая погангка» Чомги получили за отвратительный вкус мяса, воняющий тухлой рыбой. Несмотря на то, что в качестве пищи мясо использовать невозможно, они все равно долгое время страдали от рук охотников. Поводом для охоты на птиц стали их перья.



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