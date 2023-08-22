В Мангистау мужчина умер от малярии

Мужчина 58 лет, со слов врачей-эпидемиологов, заразился во время рабочей поездки в одну из стран.



Что такое малярия?



Это опасное инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары из группы Anopheles. Комары высасывают малярийных паразитов из крови больного малярией, затем кусают здорового человека и переносят малярийного паразита в его кровь.



Каковы основные симптомы заболевания?



У человека появляется слабость, потливость, часто повышается температура тела и в итоге появляется озноб, что в случае обострения заболевания приводит к летальному исходу.



Наша страна не относится к эндемичным регионам по малярии.

Это заболевание широко распространено в тропических странах, то есть чаще встречается в районах тропическим и субтропическим климатом, таких как Африка, Южная Америка, Азия и Ближний Восток.



- Все граждане Республики Казахстан, посещающие страны, где широко распространена малярия, перед поездкой в такие страны обязательно должны обратиться к врачу и получить консультацию по малярии, - подчеркнула Гульфара Каримова.



Гражданам, выезжающим за рубеж, необходимо помнить о простых мерах профилактики заболевания:

- чтобы выбрать страну для туристической поездки, от туристических фирм, организующих поездку, вам необходимо получить информацию о странах, подверженных риску заражения малярией;

- находясь за границей, следует использовать средства защиты от комаров, то есть использовать в помещениях аэрозоли и ультразвуковые устройства, отпугивающие комаров;

- самый простой способ защитить себя от малярии – не подпустить комара к телу: по возможности, носите одежду, закрывающую тело (длинные рукава и брюки), особенно с вечера до раннего утра;

- граждане, прибывшие из страны, эндемичной по малярии, должны находиться под медицинским обследованием в течение 3 лет с момента появления симптомов заболевания, сообщив врачу, в какой стране они находились.



Защитить себя от малярии можно только при соблюдении правил профилактики, - подчеркивают врачи-эпидемиологи.