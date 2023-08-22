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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 1139

В Мангистау мужчина умер от малярии

В Мангистауской области в августе текущего года зарегистрирован один житель Бейнеуского района, заразившийся малярией за рубежом. После обострения заболевания случай закончился летальным исходом. Об этом сообщила Гульфара Каримова, главный специалист отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из открытых источников
Мужчина 58 лет, со слов врачей-эпидемиологов, заразился во время рабочей поездки в одну из стран.

Что такое малярия?

Это опасное инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары из группы Anopheles. Комары высасывают малярийных паразитов из крови больного малярией, затем кусают здорового человека и переносят малярийного паразита в его кровь.

Каковы основные симптомы заболевания?

У человека появляется слабость, потливость, часто повышается температура тела и в итоге появляется озноб, что в случае обострения заболевания приводит к летальному исходу.

Наша страна не относится к эндемичным регионам по малярии.
Это заболевание широко распространено в тропических странах, то есть чаще встречается в районах тропическим и субтропическим климатом, таких как Африка, Южная Америка, Азия и Ближний Восток.

- Все граждане Республики Казахстан, посещающие страны, где широко распространена малярия, перед поездкой в такие страны обязательно должны обратиться к врачу и получить консультацию по малярии, - подчеркнула Гульфара Каримова.

Гражданам, выезжающим за рубеж, необходимо помнить о простых мерах профилактики заболевания:
- чтобы выбрать страну для туристической поездки, от туристических фирм, организующих поездку, вам необходимо получить информацию о странах, подверженных риску заражения малярией;
- находясь за границей, следует использовать средства защиты от комаров, то есть использовать в помещениях аэрозоли и ультразвуковые устройства, отпугивающие комаров;
- самый простой способ защитить себя от малярии – не подпустить комара к телу: по возможности, носите одежду, закрывающую тело (длинные рукава и брюки), особенно с вечера до раннего утра;
- граждане, прибывшие из страны, эндемичной по малярии, должны находиться под медицинским обследованием в течение 3 лет с момента появления симптомов заболевания, сообщив врачу, в какой стране они находились.

Защитить себя от малярии можно только при соблюдении правил профилактики, - подчеркивают врачи-эпидемиологи.



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