В Мангистау мужчина умер от малярии

_фото из открытых источников
Мужчина 58 лет, со слов врачей-эпидемиологов, заразился во время рабочей поездки в одну из стран.
Что такое малярия?
Это опасное инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары из группы Anopheles. Комары высасывают малярийных паразитов из крови больного малярией, затем кусают здорового человека и переносят малярийного паразита в его кровь.
Каковы основные симптомы заболевания?
У человека появляется слабость, потливость, часто повышается температура тела и в итоге появляется озноб, что в случае обострения заболевания приводит к летальному исходу.
Наша страна не относится к эндемичным регионам по малярии.
Это заболевание широко распространено в тропических странах, то есть чаще встречается в районах тропическим и субтропическим климатом, таких как Африка, Южная Америка, Азия и Ближний Восток.
- Все граждане Республики Казахстан, посещающие страны, где широко распространена малярия, перед поездкой в такие страны обязательно должны обратиться к врачу и получить консультацию по малярии, - подчеркнула Гульфара Каримова.
Гражданам, выезжающим за рубеж, необходимо помнить о простых мерах профилактики заболевания:
- чтобы выбрать страну для туристической поездки, от туристических фирм, организующих поездку, вам необходимо получить информацию о странах, подверженных риску заражения малярией;
- находясь за границей, следует использовать средства защиты от комаров, то есть использовать в помещениях аэрозоли и ультразвуковые устройства, отпугивающие комаров;
- самый простой способ защитить себя от малярии – не подпустить комара к телу: по возможности, носите одежду, закрывающую тело (длинные рукава и брюки), особенно с вечера до раннего утра;
- граждане, прибывшие из страны, эндемичной по малярии, должны находиться под медицинским обследованием в течение 3 лет с момента появления симптомов заболевания, сообщив врачу, в какой стране они находились.
Защитить себя от малярии можно только при соблюдении правил профилактики, - подчеркивают врачи-эпидемиологи.
Что такое малярия?
Это опасное инфекционное заболевание, переносчиком которого являются комары из группы Anopheles. Комары высасывают малярийных паразитов из крови больного малярией, затем кусают здорового человека и переносят малярийного паразита в его кровь.
Каковы основные симптомы заболевания?
У человека появляется слабость, потливость, часто повышается температура тела и в итоге появляется озноб, что в случае обострения заболевания приводит к летальному исходу.
Наша страна не относится к эндемичным регионам по малярии.
Это заболевание широко распространено в тропических странах, то есть чаще встречается в районах тропическим и субтропическим климатом, таких как Африка, Южная Америка, Азия и Ближний Восток.
- Все граждане Республики Казахстан, посещающие страны, где широко распространена малярия, перед поездкой в такие страны обязательно должны обратиться к врачу и получить консультацию по малярии, - подчеркнула Гульфара Каримова.
Гражданам, выезжающим за рубеж, необходимо помнить о простых мерах профилактики заболевания:
- чтобы выбрать страну для туристической поездки, от туристических фирм, организующих поездку, вам необходимо получить информацию о странах, подверженных риску заражения малярией;
- находясь за границей, следует использовать средства защиты от комаров, то есть использовать в помещениях аэрозоли и ультразвуковые устройства, отпугивающие комаров;
- самый простой способ защитить себя от малярии – не подпустить комара к телу: по возможности, носите одежду, закрывающую тело (длинные рукава и брюки), особенно с вечера до раннего утра;
- граждане, прибывшие из страны, эндемичной по малярии, должны находиться под медицинским обследованием в течение 3 лет с момента появления симптомов заболевания, сообщив врачу, в какой стране они находились.
Защитить себя от малярии можно только при соблюдении правил профилактики, - подчеркивают врачи-эпидемиологи.
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