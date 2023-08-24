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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 1203

Работы по строительству нового сквера перед акиматом Актау временно приостановили

Жители Актау обеспокоены тем, что за ограждением на площади перед зданием городского акимата обещанное благоустройство нового сквера не ведётся. В городском акимате сообщили, что работы временно приостановили из-за отсутствия необходимых материалов.

Фото жителей Актау
По словам горожан, территория перед зданием городского акимата огорожена уже второй месяц. Однако никакие работ по благоустройству там не ведутся.

- Территорию площади оградили ещё в июне, ладно бы там велись какие-нибудь работы, но нет же. Благоустройства там нет. Ограждение очень мешает, оно перегораживает дорогу к пешеходному переходу, - жалуется житель Актау.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что работы временно приостановили.

- Работа пока приостановлена, так как инвестор заказал материалы. Работы возобновятся в сентября-октябре после поступление необходимых материалов, - сообщили в городской администрации.

Ранее в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что в скором времени на площади появится небольшой сквер. По эскизному проекту на этом месте предусмотрено озеленение по периметру, будет заменена брусчатка и скамейки.



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Комментарии ( 6 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 13:45
Насчет “можно же было сперва закупиться: отмазки акиматовских” - при чем тут акимат ?
Работы ведет инвестор предприниматель, за свой счет !
Претензии к нему а не к акимату.
 
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Andrew110 (Посетители) Сегодня, 13:09
На эскизах нового сквера нет Кораблика. Его сносить собрались?
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:09
Наверное материалы пешком с Африки идут... lol Очередные отмазочки акиматовских...Позор!!!
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:31
Наверное из Италии мрамор идёт.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:19
Как всегда, трёх копеек не хватило )))
 
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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 12:18
Как всегда всё через одно место делаеться. А нельзя было сначало всё закупить, подготовить а потом делать. Маразм крепчает.
 
 

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