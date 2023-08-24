Работы по строительству нового сквера перед акиматом Актау временно приостановили

Фото жителей Актау
По словам горожан, территория перед зданием городского акимата огорожена уже второй месяц. Однако никакие работ по благоустройству там не ведутся.
- Территорию площади оградили ещё в июне, ладно бы там велись какие-нибудь работы, но нет же. Благоустройства там нет. Ограждение очень мешает, оно перегораживает дорогу к пешеходному переходу, - жалуется житель Актау.
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что работы временно приостановили.
- Работа пока приостановлена, так как инвестор заказал материалы. Работы возобновятся в сентября-октябре после поступление необходимых материалов, - сообщили в городской администрации.
Ранее в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что в скором времени на площади появится небольшой сквер. По эскизному проекту на этом месте предусмотрено озеленение по периметру, будет заменена брусчатка и скамейки.
- Территорию площади оградили ещё в июне, ладно бы там велись какие-нибудь работы, но нет же. Благоустройства там нет. Ограждение очень мешает, оно перегораживает дорогу к пешеходному переходу, - жалуется житель Актау.
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что работы временно приостановили.
- Работа пока приостановлена, так как инвестор заказал материалы. Работы возобновятся в сентября-октябре после поступление необходимых материалов, - сообщили в городской администрации.
Ранее в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что в скором времени на площади появится небольшой сквер. По эскизному проекту на этом месте предусмотрено озеленение по периметру, будет заменена брусчатка и скамейки.