Гонки по «Акботе»: Кто следит за парком в Актау

- Некоторые, в прямом смысле, «летают», сбивая с ног. За рулем много раз замечала малолетних детей, - говорит жительница 1 микрорайона Ботагоз.

Горожане жалуются, что в парке «Акбота» дети и взрослые, которые арендуют большие электромобили, разъезжают на большой скорости по тротуарам.Пройдясь по парку «Акбота», корреспондент удостоверился в том, что большие электромобили действительно свободно гоняют по тротуару. Обычным пешеходам в парке на самом деле стоит остерегаться и постоянно отходить в сторону, когда за спиной слышишь сигнал.При этом в разговоре с одним из арендодателей электромобилей нас заверили в том, что жалоб от посетителей парка якобы ни разу не поступало.В городском акимате сообщили, что этим вопросом занимается директор парка «Акбота». Он же, в свою очередь, сказал, что отношения к прокатчикам детских машинок и электромобилей не имеет.Пришлось снова обратиться в городскую администрацию. Там перенаправили вопрос в отдел предпринимательства. Последние ответили, что касательно контроля движения сдающихся в аренду машинок должна заниматься полиция.В департаменте полиции региона пока не прокомментировали данную ситуацию.