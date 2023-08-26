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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:23

Просмотров: 851

Гонки по «Акботе»: Кто следит за парком в Актау

Местные жители уже неоднократно жаловались на беспредельно ездящих по городскому парку на электромобилях. Мы попытались разобраться, кто и как должен регулировать этот процесс.

Фото автора
Горожане жалуются, что в парке «Акбота» дети и взрослые, которые арендуют большие электромобили, разъезжают на большой скорости по тротуарам.

- Некоторые, в прямом смысле, «летают», сбивая с ног. За рулем много раз замечала малолетних детей, - говорит жительница 1 микрорайона Ботагоз.


Пройдясь по парку «Акбота», корреспондент удостоверился в том, что большие электромобили действительно свободно гоняют по тротуару. Обычным пешеходам в парке на самом деле стоит остерегаться и постоянно отходить в сторону, когда за спиной слышишь сигнал.

При этом в разговоре с одним из арендодателей электромобилей нас заверили в том, что жалоб от посетителей парка якобы ни разу не поступало.

Гонки по «Акботе»: Кто следит за парком в Актау


В городском акимате сообщили, что этим вопросом занимается директор парка «Акбота». Он же, в свою очередь, сказал, что отношения к прокатчикам детских машинок и электромобилей не имеет.

Пришлось снова обратиться в городскую администрацию. Там перенаправили вопрос в отдел предпринимательства. Последние ответили, что касательно контроля движения сдающихся в аренду машинок должна заниматься полиция.

В департаменте полиции региона пока не прокомментировали данную ситуацию.




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Комментарии ( 3 )

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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 11:33
Если выгнать их не могут или не хотят значит кто то на лапу имеет.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 10:55
Неверно называть эту запущенную, загаженную и "убитую" территорию городским парком, а стада неадекватов отдыхающими. Эти понятия по умолчанию имеют другой вид и содержание.
И это сделали не инопланетяне...
 
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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 10:42
жители уже неоднократно жаловались на беспредельно ездящих по городскому парку на электромобилях.

Что ж, раз за них никто не отвечает и нет на них управы, то остаётся одно---ГНАТЬ их оттуда, как выгнали (слава богу) из Набережной! Закопайте болото в Приозёрном (куда скидывают строительный мусор), закатайте асфальтом и отдайте им этот участок, пусть там гоняют... Двух зайцев убъёте: ликвидируете свалку и территорию сдадите в аренду этим прокатчикам. Для защитников этого бизнеса (типа, это же дети, зачем так далеко)---кому надо доберётся и туда! Или огородите забором ихний закуток, чтоб они оттуда не могли выезжать на территорию парка! Задолбали, внатуре!
 
 

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