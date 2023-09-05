В областном акимате озвучили срок окончания реконструкции дороги Актау-аэропорт

Иллюстративное фото
Реконструкция автомобильной дороги областного значения Актау-аэропорт была начата в 2021 году в целях улучшения транспортно-инфраструктурного обеспечения областного центра и развития туризма.
По данным Берика Изгалиева, стоимость проекта составила 14,7 миллиарда тенге. После реконструкции дорога перейдёт в категорию 1Б, скоростную автодорогу с разделительной полосой.
- Планируемый вид покрытия - щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Работы завершены на 80 процентов. В связи с необходимостью дальнейшего улучшения транспортно-технических характеристик реконструируемой автодороги в соответствии с законодательством проводится корректировка проекта. В ходе корректировки предусмотрено изменение малой кольцевой развязки вблизи аэропорта на регулируемый «Т-образный» перекресток. Также планируется установка ограждения вдоль автодороги для предотвращения появления домашнего скота на проезжей части, - рассказал Берик Изгалиев.
Берик Изгалиев отметил, что завершение работ ожидается в третьем-четвертом квартале 2024 года.
Напомним, автомобильная дорога Актау-аэропорт находится на реконструкции. В связи с этим на данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками.
По данным Берика Изгалиева, стоимость проекта составила 14,7 миллиарда тенге. После реконструкции дорога перейдёт в категорию 1Б, скоростную автодорогу с разделительной полосой.
- Планируемый вид покрытия - щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Работы завершены на 80 процентов. В связи с необходимостью дальнейшего улучшения транспортно-технических характеристик реконструируемой автодороги в соответствии с законодательством проводится корректировка проекта. В ходе корректировки предусмотрено изменение малой кольцевой развязки вблизи аэропорта на регулируемый «Т-образный» перекресток. Также планируется установка ограждения вдоль автодороги для предотвращения появления домашнего скота на проезжей части, - рассказал Берик Изгалиев.
Берик Изгалиев отметил, что завершение работ ожидается в третьем-четвертом квартале 2024 года.
Напомним, автомобильная дорога Актау-аэропорт находится на реконструкции. В связи с этим на данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками.