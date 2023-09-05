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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:21

Просмотров: 1188

В областном акимате озвучили срок окончания реконструкции дороги Актау-аэропорт

О стоимости реконструкции автомобильной дороги областного значения Актау-аэропорт и сроках окончания рассказал Берик Изгалиев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Реконструкция автомобильной дороги областного значения Актау-аэропорт была начата в 2021 году в целях улучшения транспортно-инфраструктурного обеспечения областного центра и развития туризма.

По данным Берика Изгалиева, стоимость проекта составила 14,7 миллиарда тенге. После реконструкции дорога перейдёт в категорию 1Б, скоростную автодорогу с разделительной полосой.

- Планируемый вид покрытия - щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Работы завершены на 80 процентов. В связи с необходимостью дальнейшего улучшения транспортно-технических характеристик реконструируемой автодороги в соответствии с законодательством проводится корректировка проекта. В ходе корректировки предусмотрено изменение малой кольцевой развязки вблизи аэропорта на регулируемый «Т-образный» перекресток. Также планируется установка ограждения вдоль автодороги для предотвращения появления домашнего скота на проезжей части, - рассказал Берик Изгалиев.

Берик Изгалиев отметил, что завершение работ ожидается в третьем-четвертом квартале 2024 года.

Напомним, автомобильная дорога Актау-аэропорт находится на реконструкции. В связи с этим на данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками.



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Комментарии ( 2 )

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Sensation (Посетители) Сегодня, 10:19
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 09:00
В акимате региона отметили, что к концу августа будут полностью завершены работы по строительству двухслойной четырехполосной дороги с полным освещением - от заправки «Кездесу» до аэропорта.
Это был август 2021

Берик Изгалиев отметил, что завершение работ ожидается в третьем-четвертом квартале 2024 года.

Где можно увидеть план работ? В каком месяце какие 600 метров дороги будут ремонтировать?

Сентябрь 2024 - Май 2021 = 41 месяц
25 км / 41 месяц = 600 метров в месяц

Ограничение скорости действует, при этом, на протяжении всей дороги.
Работы закончены, покрытие лежит, освещение есть, разметка тоже. Сужений нет, техники нет.
Ограничение есть.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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