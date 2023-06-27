Ограничение скорости: как будет работать «Сергек» на дороге Актау-аэропорт

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Житель Актау попросил разъяснить о настройке камер «Сергек» на автодороге Актау-аэропорт. По словам мужчины, на данной дороге установлены временные желтые знаки ограничения скорости 80 и 50.
- Согласно ПДД, для легковых машин на загородной трассе с разделительной полосой разрешенная скорость 110 км/ч. Однако на дороге установлены временные желтые знаки ограничения скорости 80 и 50. А в навигаторе «2ГИС» сообщают о камерах, настроенных на 70 и 60 км/ч. Каким образом будет работать «Сергек» на данной автодороге, - задался вопросом житель Актау.
В департаменте полиции региона дали разъяснения.
- На сегодняшний день автомобильная дорога Актау-аэропорт находится на реконструкции. В связи с этим на данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками, - заявили в ведомстве.
Напомним, «Сергек» запускают с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.
- Согласно ПДД, для легковых машин на загородной трассе с разделительной полосой разрешенная скорость 110 км/ч. Однако на дороге установлены временные желтые знаки ограничения скорости 80 и 50. А в навигаторе «2ГИС» сообщают о камерах, настроенных на 70 и 60 км/ч. Каким образом будет работать «Сергек» на данной автодороге, - задался вопросом житель Актау.
В департаменте полиции региона дали разъяснения.
- На сегодняшний день автомобильная дорога Актау-аэропорт находится на реконструкции. В связи с этим на данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками, - заявили в ведомстве.
Напомним, «Сергек» запускают с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.