Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.06 KZT
  • €1 = 490.3 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 714

Ограничение скорости: как будет работать «Сергек» на дороге Актау-аэропорт

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау с просьбой разъяснить, как будет работать система видеонаблюдения «Сергек» на дороге Актау-аэропорт в связи с временными ограничениями скорости. В департаменте полиции региона сообщили, что «Сергек» настроен в соответствии с временными дорожными знаками.

Коллаж автора
Житель Актау попросил разъяснить о настройке камер «Сергек» на автодороге Актау-аэропорт. По словам мужчины, на данной дороге установлены временные желтые знаки ограничения скорости 80 и 50.

- Согласно ПДД, для легковых машин на загородной трассе с разделительной полосой разрешенная скорость 110 км/ч. Однако на дороге установлены временные желтые знаки ограничения скорости 80 и 50. А в навигаторе «2ГИС» сообщают о камерах, настроенных на 70 и 60 км/ч. Каким образом будет работать «Сергек» на данной автодороге, - задался вопросом житель Актау.

В департаменте полиции региона дали разъяснения.

- На сегодняшний день автомобильная дорога Актау-аэропорт находится на реконструкции. В связи с этим на данной автодороге временно ограничена скорость движения транспортных средств до 80 км/час и 50 км/час, установлены соответствующие временные дорожные знаки. Автоматизированные системы фиксации нарушений ПДД «Сергек» настроены в соответствии с временными дорожными знаками, - заявили в ведомстве.

Напомним, «Сергек» запускают с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • Sportikus
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 11:50
Лучше бы задали вопрос, почему уже второй год на этой дороге не производятся работы? Бабки закончились?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика