«Сергек» запускают с 1 июля: в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения

Иллюстративное фото
Система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» будет запущена в Мангистау с 1 июля. Всего на дорогах и в общественных местах города установлено 1138 камер, их них в Актау - 638, Мунайлинском районе - 500.
«Сергек» будет фиксировать:
- превышение скорости;
- проезд на красный свет;
- пересечение стоп-линии;
- несоблюдение сплошной линии.
В ходе брифинга Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области, отметил, что если автовладелец не согласен с предписанием о нарушении, он может его обжаловать, обратиться в департамент полиции или в вышестоящие органы – прокуратуру, суд.
По его информации, если ПДД было зафиксировано в автоматическом режиме камерами «Сергек», а затем программой гибридной электронной почты на мобильный телефон нарушителя направлено SMS-уведомление по штрафу, то его можно оплатить через мобильные приложения.
Руководитель управления цифровых технологий Мангистауской области Айдын Хадиев добавил, что камеры безопасности установлены в общественных местах, в криминогенных районах города, возле школ, спортивных площадок, во дворах жилых домов.
Где будут установлены камеры, согласовывали с полицейскими, опираясь на анализ ситуации не только с ДТП и смертности в них, но и уголовных и административных правонарушений, совершённых в общественных местах.
Реализуя проект, власти уверены, что количество ДТП в Мангистау уменьшится на 30 процентов, смертность на дорогах и количество нарушений в общественных местах снизится на 40 процентов.
Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? Ответы на эти и другие вопросы читайте здесь.
«Сергек» будет фиксировать:
- превышение скорости;
- проезд на красный свет;
- пересечение стоп-линии;
- несоблюдение сплошной линии.
В ходе брифинга Суюн Курмантаев, заместитель начальника управления административной полиции Мангистауской области, отметил, что если автовладелец не согласен с предписанием о нарушении, он может его обжаловать, обратиться в департамент полиции или в вышестоящие органы – прокуратуру, суд.
По его информации, если ПДД было зафиксировано в автоматическом режиме камерами «Сергек», а затем программой гибридной электронной почты на мобильный телефон нарушителя направлено SMS-уведомление по штрафу, то его можно оплатить через мобильные приложения.
Руководитель управления цифровых технологий Мангистауской области Айдын Хадиев добавил, что камеры безопасности установлены в общественных местах, в криминогенных районах города, возле школ, спортивных площадок, во дворах жилых домов.
Где будут установлены камеры, согласовывали с полицейскими, опираясь на анализ ситуации не только с ДТП и смертности в них, но и уголовных и административных правонарушений, совершённых в общественных местах.
Реализуя проект, власти уверены, что количество ДТП в Мангистау уменьшится на 30 процентов, смертность на дорогах и количество нарушений в общественных местах снизится на 40 процентов.
Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? Ответы на эти и другие вопросы читайте здесь.
Оставьте свой комментарий первым.