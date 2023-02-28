Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Февраля
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.14 KZT
  • €1 = 473.8 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 16

Какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау

Каким функционалом будет обладать система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау? Чем эта система будет отличаться от других систем видеонаблюдения? Где установят камеры видеонаблюдения? На эти и другие вопросы ответил в интервью руководитель управления цифровых технологий Мангистауской области Айдын Хадиев.

Фото предоставили в управлении цифровых технологий региона
По словам Айдына Хадиева, главной целью установки системы «Сергек» является снижение количества аварий, дорожно-транспортного травматизма, преступлений в общественных местах и снижение количества погибших в ДТП. Система позволит увеличить раскрываемость правонарушений административного и уголовного характера.

Какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау


Айдын Хадиев заявил, всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения. Система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» будет установлена в Актау и в Мунайлинском районе.

- Управление цифровых технологий Мангистауской области в рамках данного проекта совместно с департаментом полиции Мангистауской области и частным партнёром «Sergek Projects Ltd» подписали трёхсторонний договор. В рамках договора уже начаты работы по установке видеокамер и планируется введение в эксплуатацию в первом полугодии текущего года, - сказал Айдын Хадиев.

Камеры будут установлены на линейных участках. В Актау - 380 камер видеонаблюдения в 95 точках, в Мунайлинском районе - 140 камер видеонаблюдения в 35 точках.

На перекрёстках Актау установят 156 камер в 13 точках, в Мунайлинском районе - 60 камер в пяти точках.

Также в регионе появятся 402 камеры общественной безопасности: 100 камер в Актау, 300 камер видеонаблюдения в Мунайлинском районе. Также камеры будут установлены на железнодорожных переездах.

Какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау


- «Сергек» — это не только дорожная безопасность, но и общественная. Камеры безопасности предусматриваются в общественных местах, в криминогенных районах города, возле школ, во дворах жилых домов. Места расположения камер всегда выбирает департамент полиции области, в зависимости от анализа ситуации не только с ДТП и смертности в них, но и уголовных и административных правонарушений, совершённых в общественных местах, - говорит Айдын Хадиев.

Руководитель управления цифровых технологий региона подробно рассказал про функционал системы видеонаблюдения.

- Все комплексы «Сергек» оснащены специальными обзорными камерами, которые ведут видеозапись всех событий со всех аппаратно-программных комплексов (АПК) на линейных участках и перекрестках, тем самым позволяя обеспечивать и общественную безопасность. В случае необходимости департамент полиции использует эти камеры для раскрытия уголовных преступлений. Предназначение системы - снижение смертности в ДТП и дорожная безопасность, - рассказал Айдын Хадиев.

Какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау


«Сергек» будет фиксировать:
- превышение скорости;
- проезд на красный свет;
- пересечение стоп-линии;
- несоблюдение сплошной линий.

- Система «Сергек» обеспечивает сохранность данных не менее 30 суток в круглосуточном режиме. Срок хранения видеоизображений в 30 суток определён правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утверждёнными Приказом Председателя Комитета национальной безопасности, - отметил руководитель управления.

Глава управления цифровых технологий отметил, что система «Сергек» анализирует обстановку на дорогах с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, и использует оптический метод определения скоростного режима.

Система «Сергек» является продуктом казахстанских разработчиков, компании ТОО «Көркем Телеком». Программное обеспечение и алгоритмы пишутся казахстанскими IT специалистами. Все серверы с данными находятся на территории Казахстана. Помимо разработки программного обеспечения в компании есть Конструкторское бюро, сотрудники которого занимаются конструированием аппаратной части системы «Сергек».

- Система при равном уровне качества и функционала, по сравнению с иностранными АПК, обладает значительно низкой ценой, проста в монтаже, так как не требует проведения строительно–монтажных работ и устанавливается на существующих опорах освещения, - сказал Айдын Хадиев.

Для справки: Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Общая стоимость договора за пять лет составит 6,6 миллиарда тенге. Согласно договору, частный партнёр за счёт собственных средств устанавливает и запускает систему, а также обеспечивает обслуживание системы в течение пяти лет. После передачи проекта в государственную собственность частная компания начнёт получать фиксированную плату, за счёт которой будет возмещать инвестиции на строительство и расходы на обслуживание системы. При этом оплата инвестору будет производиться не единовременно, а разделится на весь пятилетний период проекта.

- Помимо установки и обслуживания аппаратно-программных комплексов частный партнёр осуществляет организацию Центра обработки данных (ЦОД) в Актау, ремонтирует и оснащает Центр оперативного управления (ЦОУ) на 10 рабочих мест и ЛЭД панель в Мунайлинском районе. Кроме этого, обслуживание системы включает в себя организацию каналов связи для передачи данных, серверное обслуживание для хранения и обработки данных, техническое обслуживание АПК и камер общественной безопасности, - подчеркнул Айдын Хадиев.

В управлении отметили, что через реализацию проекта ожидаются следующие положительные показатели:
1. Снижение количества ДТП на 30 процентов;
2. Снижение количества погибших в ДТП на 40 процентов;
3. Снижение количества раненых в ДТП на 30 процентов;
4. Снижение преступлений в общественных местах на 40 процентов;
5. Повышение культуры вождения;
6. Повышение качества управления городской транспортной сферой; Повышение эффективности действий органов полиции по предупреждению правонарушений и оказанию оперативной помощи гражданам;
7. Улучшение информационного обеспечения дежурных частей правоохранительных органов города с целью сбора и фиксации информации о ситуации на улицах и в общественных местах;
8. Осуществление контроля оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий;
9. Создание новых рабочих мест.

По данным ведомства, в настоящее время, в Актау функционируют 15 комплексов фиксации нарушений ПДД из них 12 – на линейных участках, три – на перекрестках, функционирует 695 камер видеонаблюдения ЦОУ. По итогам 2021 года на население более 204 тысяч в городе произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с 16 погибшими и 129 ранениями. 480 преступлений было выявлено в общественных местах.

В Мунайлинском районе отсутствуют видеокамеры по общественной и дорожной безопасности. Также в районе отсутствуют принадлежащий ЦОУ с выведенным камерами видеонаблюдения. При этом население района на данный момент превышает отметку более 163 тысяч людей.
В районе по итогам 2021 года произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с восемью погибшими и 85 ранениями. 66 преступлений выявлено в общественных местах.

За 2020-2021 годы с помощью 22 комплексов фиксации нарушений в области было выявлено 58 088 нарушений ПДД на общую сумму 614,9 миллионов тенге, из них взыскано – 518,7 миллионов тенге. Деньги со штрафов выявленых системой «Сергек» будут поступать напрямую в бюджет.

- Запуск «Сергека» происходит поэтапно, с учётом предусмотренных законом процедур: согласований и разрешений, прохождения сертификации комплексов и интеграции различных систем, определения аварийных участков и криминогенных районов города. Сюда входит также закуп, поставка и монтаж оборудования, настройка, калибровка и тестирование комплексов. Интеллектуальная система проходит аттестацию государственной технической службы КНБ РК на информбезопасность. Кроме того, согласно стать 31 КоАП РК все аппаратно-программные комплексы «Сергек» имеют сертификат типа средств измерений и внесены в государственный реестр. На каждый отдельный аппаратно-программный комплекс, устанавливаемый на дороге, имеются сертификаты поверки, их номера указываются в предписаниях о нарушении ПДД, - подытожил Айдын Хадиев.

В управлении цифровых технологий Мангистауской области также отметили, что после полной реализации данного проекта будут рассматриваться расширения системы на другие населённые пункты или объекты области, в случае необходимости и целесообразности.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика