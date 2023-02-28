Какие нарушения будет фиксировать система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах Актау

По словам Айдына Хадиева, главной целью установки системы «Сергек» является снижение количества аварий, дорожно-транспортного травматизма, преступлений в общественных местах и снижение количества погибших в ДТП. Система позволит увеличить раскрываемость правонарушений административного и уголовного характера.Айдын Хадиев заявил, всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения. Система интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» будет установлена в Актау и в Мунайлинском районе.- Управление цифровых технологий Мангистауской области в рамках данного проекта совместно с департаментом полиции Мангистауской области и частным партнёром «Sergek Projects Ltd» подписали трёхсторонний договор. В рамках договора уже начаты работы по установке видеокамер и планируется введение в эксплуатацию в первом полугодии текущего года, - сказал Айдын Хадиев.Камеры будут установлены на линейных участках. В Актау - 380 камер видеонаблюдения в 95 точках, в Мунайлинском районе - 140 камер видеонаблюдения в 35 точках.На перекрёстках Актау установят 156 камер в 13 точках, в Мунайлинском районе - 60 камер в пяти точках.Также в регионе появятся 402 камеры общественной безопасности: 100 камер в Актау, 300 камер видеонаблюдения в Мунайлинском районе. Также камеры будут установлены на железнодорожных переездах.- «Сергек» — это не только дорожная безопасность, но и общественная. Камеры безопасности предусматриваются в общественных местах, в криминогенных районах города, возле школ, во дворах жилых домов. Места расположения камер всегда выбирает департамент полиции области, в зависимости от анализа ситуации не только с ДТП и смертности в них, но и уголовных и административных правонарушений, совершённых в общественных местах, - говорит Айдын Хадиев.Руководитель управления цифровых технологий региона подробно рассказал про функционал системы видеонаблюдения.- Все комплексы «Сергек» оснащены специальными обзорными камерами, которые ведут видеозапись всех событий со всех аппаратно-программных комплексов (АПК) на линейных участках и перекрестках, тем самым позволяя обеспечивать и общественную безопасность. В случае необходимости департамент полиции использует эти камеры для раскрытия уголовных преступлений. Предназначение системы - снижение смертности в ДТП и дорожная безопасность, - рассказал Айдын Хадиев.- превышение скорости;- проезд на красный свет;- пересечение стоп-линии;- несоблюдение сплошной линий.- Система «Сергек» обеспечивает сохранность данных не менее 30 суток в круглосуточном режиме. Срок хранения видеоизображений в 30 суток определён правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утверждёнными Приказом Председателя Комитета национальной безопасности, - отметил руководитель управления.Глава управления цифровых технологий отметил, что система «Сергек» анализирует обстановку на дорогах с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, и использует оптический метод определения скоростного режима.Система «Сергек» является продуктом казахстанских разработчиков, компании ТОО «Көркем Телеком». Программное обеспечение и алгоритмы пишутся казахстанскими IT специалистами. Все серверы с данными находятся на территории Казахстана. Помимо разработки программного обеспечения в компании есть Конструкторское бюро, сотрудники которого занимаются конструированием аппаратной части системы «Сергек».- Система при равном уровне качества и функционала, по сравнению с иностранными АПК, обладает значительно низкой ценой, проста в монтаже, так как не требует проведения строительно–монтажных работ и устанавливается на существующих опорах освещения, - сказал Айдын Хадиев.Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Общая стоимость договора за пять лет составит 6,6 миллиарда тенге. Согласно договору, частный партнёр за счёт собственных средств устанавливает и запускает систему, а также обеспечивает обслуживание системы в течение пяти лет. После передачи проекта в государственную собственность частная компания начнёт получать фиксированную плату, за счёт которой будет возмещать инвестиции на строительство и расходы на обслуживание системы. При этом оплата инвестору будет производиться не единовременно, а разделится на весь пятилетний период проекта.- Помимо установки и обслуживания аппаратно-программных комплексов частный партнёр осуществляет организацию Центра обработки данных (ЦОД) в Актау, ремонтирует и оснащает Центр оперативного управления (ЦОУ) на 10 рабочих мест и ЛЭД панель в Мунайлинском районе. Кроме этого, обслуживание системы включает в себя организацию каналов связи для передачи данных, серверное обслуживание для хранения и обработки данных, техническое обслуживание АПК и камер общественной безопасности, - подчеркнул Айдын Хадиев.1. Снижение количества ДТП на 30 процентов;2. Снижение количества погибших в ДТП на 40 процентов;3. Снижение количества раненых в ДТП на 30 процентов;4. Снижение преступлений в общественных местах на 40 процентов;5. Повышение культуры вождения;6. Повышение качества управления городской транспортной сферой; Повышение эффективности действий органов полиции по предупреждению правонарушений и оказанию оперативной помощи гражданам;7. Улучшение информационного обеспечения дежурных частей правоохранительных органов города с целью сбора и фиксации информации о ситуации на улицах и в общественных местах;8. Осуществление контроля оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий;9. Создание новых рабочих мест.По данным ведомства, в настоящее время, в Актау функционируют 15 комплексов фиксации нарушений ПДД из них 12 – на линейных участках, три – на перекрестках, функционирует 695 камер видеонаблюдения ЦОУ. По итогам 2021 года на население более 204 тысяч в городе произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с 16 погибшими и 129 ранениями. 480 преступлений было выявлено в общественных местах.В Мунайлинском районе отсутствуют видеокамеры по общественной и дорожной безопасности. Также в районе отсутствуют принадлежащий ЦОУ с выведенным камерами видеонаблюдения. При этом население района на данный момент превышает отметку более 163 тысяч людей.В районе по итогам 2021 года произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с восемью погибшими и 85 ранениями. 66 преступлений выявлено в общественных местах.За 2020-2021 годы с помощью 22 комплексов фиксации нарушений в области было выявлено 58 088 нарушений ПДД на общую сумму 614,9 миллионов тенге, из них взыскано – 518,7 миллионов тенге. Деньги со штрафов выявленых системой «Сергек» будут поступать напрямую в бюджет.- Запуск «Сергека» происходит поэтапно, с учётом предусмотренных законом процедур: согласований и разрешений, прохождения сертификации комплексов и интеграции различных систем, определения аварийных участков и криминогенных районов города. Сюда входит также закуп, поставка и монтаж оборудования, настройка, калибровка и тестирование комплексов. Интеллектуальная система проходит аттестацию государственной технической службы КНБ РК на информбезопасность. Кроме того, согласно стать 31 КоАП РК все аппаратно-программные комплексы «Сергек» имеют сертификат типа средств измерений и внесены в государственный реестр. На каждый отдельный аппаратно-программный комплекс, устанавливаемый на дороге, имеются сертификаты поверки, их номера указываются в предписаниях о нарушении ПДД, - подытожил Айдын Хадиев.В управлении цифровых технологий Мангистауской области также отметили, что после полной реализации данного проекта будут рассматриваться расширения системы на другие населённые пункты или объекты области, в случае необходимости и целесообразности.