В Актау переименуют поселки Приморский и Приозерный

- В настоящее время мы получили совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на «Ақжелкен» и Приозерный на «Оймаша». В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация, - сказал глава села Умирзак.

Вчера, 6 сентября, аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев провел квартальную встречу с населением, рассказал о проделанной работе и дальнейших планах.В ходе встречи был затронут вопрос о переименовании поселков Приозерный и Приморский.Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что вопрос о переименовании уже решен.