Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 1058

В Актау переименуют поселки Приморский и Приозерный

Об этом на отчетной встрече с населением заявил аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев, передает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Вчера, 6 сентября, аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев провел квартальную встречу с населением, рассказал о проделанной работе и дальнейших планах.

В ходе встречи был затронут вопрос о переименовании поселков Приозерный и Приморский.

Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что вопрос о переименовании уже решен.

- В настоящее время мы получили совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на «Ақжелкен» и Приозерный на «Оймаша». В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация, - сказал глава села Умирзак.


 

Нравятся ли вам новые названия поселков?


Да - 0 (0%)

Нет - 1 (100%)

Мне все равно - 0 (0%)



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tom2005
  • Ирон
  • maksimsh
  • xerox
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:22
В нашей стране на отлично получается только переименования, остальные проблемы все уже давно решены, поскольку из оставшихся не сбывшихся желаний у людей только попасть в Рай.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • maksimsh
 Лулу (Посетители) Сегодня, 15:17
А кто людей спросил?Уже согласовали,что за названия нашли?От балды?Вам делать нечего ,штаны просиживаете,людей снсчала спросите!,Этот вопрос уже пожнимался,и все были против!А у вас серьезнее вопросов решить нет,как этой лабудой заниматься!Поснимать всех к черту кто подписался!Вы свои дела покажите,что на благо народа зделали,а не вот эту демагогию!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • sakura.68
  • K_e_k_s
 Куато (Посетители) Сегодня, 15:15
В Актау переименуют поселки Приморский и Приозерный


Бред...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • watlow
  • sakura.68
  • tom2005
  • K_e_k_s
  • maksimsh
 Тася (Посетители) Сегодня, 15:14
Действительно, за чем? Опять обдираловка людей! Сколько документов надо будет переделывать. Лучше пустите деньги эти на те же дороги в этих поселках

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • watlow
  • sakura.68
  • tom2005
  • K_e_k_s
  • maksimsh
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:04
Око,
нет, голосование недоступно. Название ужасные. Но, главный вопрос-ЗАЧЕМ?

Кинст,
+100
Бесят. От переименования что там изменится??? angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Око
  • Ingul
  • Placida
  • watlow
  • sakura.68
  • K_e_k_s
  • maksimsh
 bekenova (Посетители) Сегодня, 14:49
Больше некуда деньги девать? сделайте побольше детских площадок и садиков для детей в перечисленных пунктах. Площадки в Приморском ужасные, дети со всего Приморска приходят в ЖК Жемчужная, все поломали, настил порвали, но так как больше играть негде, безопасно, а средств дома не хватает на ремонт, приходится довольствоваться тем, что есть на сегодня.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ingul
  • Placida
  • watlow
  • sakura.68
  • K_e_k_s
  • maksimsh
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:45
Второе слово даже знакомые казахи не знают, что означает.
Просто набор букв?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • Око
  • Sportikus
  • xerox
  • Yevgeniy 24
  • Ingul
  • Placida
  • Куато
  • watlow
  • sakura.68
  • tom2005
  • K_e_k_s
  • maksimsh
 Кинст (Посетители) Сегодня, 14:40
Зачем прикреплять голосование, если оно недоступно?
Против!!!! Кому и чем помешали прежние названия? Или русские слова уже настолько режут слух?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Кинст
  • Sportikus
  • Yevgeniy 24
  • Placida
  • watlow
  • sakura.68
  • tom2005
  • maksimsh
  • Космос
 Око (Посетители) Сегодня, 14:35
Ужасные названия. Не надо переименовывать. Голосование недоступно?

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика